El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), a través de su cuenta oficial en la red social Instagram, difundió una alerta sanitaria emitida por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR) sobre la comercialización ilegal y falsificación en el país del medicamento Perebron, en su presentación de 28 mg/5 mL, jarabe sabor miel-limón, correspondiente al lote 22073A y con registro sanitario E.F. 41.148/22.

De acuerdo con la publicación de la cartera sanitaria, el aviso se emite en consonancia con la Alerta Sanitaria n.º ALSA-PE-2026-018, tras confirmarse que las unidades detectadas presentan alteraciones en su empaque. La empresa titular del producto, Laboratorios Elmor, S. A., verificó el borrado de la marcación original tanto en el estuche como en el frasco, el deterioro del empaque secundario y la sobreimpresión fraudulenta de una fecha de vencimiento fijada para el 12 de mayo de 2028.

El ente ministerial precisó que la caducidad legítima de este lote ocurrió en septiembre de 2025 (elaborado en septiembre de 2022), por lo que el fármaco no es apto para el consumo humano y representa un riesgo grave para la salud de los pacientes.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud y el INHRR exhortaron a la población y a los profesionales del sector a abstenerse de adquirir, dispensar o consumir el lote 22073A o cualquier presentación de procedencia dudosa. Asimismo, recomendaron comprar medicamentos exclusivamente en establecimientos y canales debidamente autorizados, verificar el estado de los empaques y las fechas de expiración antes de su uso, y reportar de inmediato ante las autoridades sanitarias la detección de unidades sospechosas o posibles eventos adversos.