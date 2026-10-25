Misión Alimentación despliega campaña “Venezuela Alimenta” con atenciòn a 8.000 familias en Cojedes

En un masivo despliegue de soberanía y compromiso social, la Misión Alimentación atendió este fin de semana a más de 8.000 familias en el estado Cojedes, mediante 22 jornadas de la Feria del Campo Soberano distribuidas a lo largo de sus 9 municipios y 15 parroquias.

La actividad sirvió de marco para el lanzamiento regional de “Venezuela Alimenta”, la nueva imagen institucional del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Mppal), diseñada para reimpulsar el bienestar social y la distribución directa de rubros esenciales en todo el territorio nacional.

Desde el Complejo Habitacional Ezequiel Zamora, en San Carlos, Yamileth de Barrios, directora territorial del Mppal en Cojedes, destacó el esfuerzo conjunto de los equipos comunales, organizaciones políticas y líderes territoriales.

Entre los rubros expendidos a precios accesibles se incluyeron víveres fundamentales.

“Nosotros trascendemos a pesar de las dificultades. En un gran despliegue con el lanzamiento de Venezuela Alimenta, seguimos garantizando el bienestar a todo el pueblo a través de todos los entes del ministerio”, afirmó Barrios.

Producción nacional y protección económica

Durante la jornada, la autoridad territorial resaltó los avances del motor agroalimentario y el importante margen de subsidio de los productos comercializados en comparación con el mercado privado. Entre los rubros expendidos a precios accesibles se incluyeron víveres fundamentales (pasta, arroz, harina, aceite, caraotas, azúcar), así como verduras y proteínas de calidad (pollo, carne y pescado).

Barrios enfatizó que la soberanía alimentaria en Venezuela «no es negociable» y reiteró el compromiso del Estado en la erradicación del hambre, alineados con las orientaciones internacionales y las políticas del Ejecutivo Nacional.

Trabajo articulado con el Poder Popular

La vocera expresó su reconocimiento a las autoridades nacionales, agradeciendo la consideración hacia los circuitos comunales de la entidad. “Agradecemos por tomar en cuenta a las 99 comunas del glorioso estado Cojedes, a sus parroquias y municipios. Desde aquí comenzamos y continuaremos desplegados de viernes a lunes atendiendo de forma integral a nuestras familias”, puntualizó.

Con estas acciones, la Misión Alimentación reafirma su presencia continua en los sectores más vulnerables, articulando la producción nacional con el mapa de soluciones del Poder Popular organizado.