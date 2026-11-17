Organizado por la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida y Monte Ávila Editores, este lunes se llevó a cabo el coloquio «Literatura y Venezolanidad» en el marco de la 22.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026.

El encuentro reunió a prestigiosos ponentes como Aracelis García, Benito Irady, Cósimo Mandrillo y Tarek William Saab para reflexionar sobre el papel decisivo de las letras en la construcción de la identidad nacional.

Durante la jornada, los ponentes expusieron diversas etapas y vertientes de la memoria literaria del país.

Aracelis García Reyes abordó la impronta de creadoras e intelectuales como Teresa de la Parra, Ana Enriqueta Terán, Conny Méndez y María Calcaño, resaltando cómo la voz femenina recoge las percepciones de la venezolanidad a través de la literatura y promueve un diálogo permanente en la sociedad.

Benito Irady expuso los aportes de Rómulo Gallegos y sus antecesores para rescatar la tradición nacional. Por su parte, el director de Monte Ávila Editores, Cósimo Mandrillo, analizó la definición de la nacionalidad desde el siglo XIX y el impacto del boom petrolero en autores como Miguel Otero Silva (autor de Oficina Número Uno), anunciando además que la editorial asumirá la reedición de obras clave de la segunda mitad del siglo XX.

Por su parte, Tarek William Saab detalló el punto de quiebre hacia la contemporaneidad impulsado en los años 60 por agrupaciones insurgentes como El Techo de la Ballena, Tabla Redonda y Sardio: en las que participaron autores como Ramón Palomares, Caupolicán Ovalles, Adriano González León, Gustavo Pereira, Carlos Contramaestre, Rafael Cadenas, Jesús Sanoja Hernández, a la par de la producción poética de Víctor «El Chino» Valera Mora.

El coloquio de la Gran Misión Viva Venezuela concluyó destacando la necesidad de seguir transmitiendo estos referentes literarios e históricos a las nuevas generaciones como elementos constitutivos de la venezolanidad.