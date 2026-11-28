Alrededor de treinta manifestaciones recorrieron diversas ciudades de Francia este sábado 28 de noviembre para rechazar la violencia hacia las mujeres, concentrándose las principales marchas en urbes como París, Lyon y Marsella.

Las convocatorias surgieron en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, conmemorado el 25 de noviembre, y se integraron a la ola de protestas sabatinas y huelgas semanales que desde octubre denuncian el deterioro del poder adquisitivo en el país europeo.

En la capital francesa, epicentro de las concentraciones, miles de asistentes se dividieron en dos rutas diferenciadas debido a las posturas estratégicas de los colectivos organizadores.

La primera marcha partió desde la plaza de la República hasta la plaza de Nación bajo el impulso de la agrupación Nous Toutes, con el acompañamiento de los chalecos amarillos y sindicatos estudiantiles, para denunciar la violencia de género, social y de Estado.

Exigencia legislativa y respaldo de centrales sindicales

La segunda movilización transitó desde el Panteón hasta la plaza de Italia, organizada por el movimiento Grève féministe (Huelga feminista) junto a las principales centrales obreras de la nación gala. Esta convocatoria reclamó el cese de las agresiones y exigió la aprobación de la proposición de ley integral contra las violencias sexistas y sexuales dirigidas a mujeres y niños.

Durante la jornada, la secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, declaró a la prensa: “Llamo a los parlamentarios a que asuman sus responsabilidades y protejan a las mujeres”.