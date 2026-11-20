El coordinador nacional del programa Emprender Juntos, Sergio Lotartaro, reafirmó el compromiso de este sector para trabajar articuladamente en el renacer productivo y la consolidación económica del país.

Durante el acto en conmemoración del quinto aniversario del Programa Emprender Juntos, que estuvo liderado por la presidenta Delcy Rodríguez, Lotartaro expresó: “Le decimos a usted, Presidenta, que cuente con todo el ecosistema del emprendimiento venezolano, que cuente con todos los emprendedores venezolanos, porque de la mano de usted vamos a renacer nuestro país y vamos a construir el país potencia que todos queremos».

Asimismo, destacó los avances consolidados por el ecosistema emprendedor venezolano mediante la estrategia de las 4F (formación, formalización, financiamiento y ferias), el respaldo académico y las alianzas con el sector comercial y bancario.

“Los emprendedores que hoy están aquí celebran que, de la mano de usted, la creación de este programa, que vino para facilitarles las cosas, vino a ayudarlos y vino a decirles, tanto a la juventud venezolana como a los emprendedores, que en Venezuela hay futuro, que en Venezuela se pueden lograr las cosas y que en Venezuela se pueden desarrollar las oportunidades”, sostuvo.

Por otra parte, mencionó el acompañamiento de instituciones como la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (Enahp), el Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Nacional Experimental del Magisterio (Unem), que contribuyen a la capacitación técnica de los nuevos actores económicos.

Destacó además el impacto del Registro Nacional de Emprendimiento (RNE), plataforma que facilita el acceso a trámites y permisos legales, brindando a la juventud y a los productores locales herramientas ágiles para formalizar su actividad económica.

“Celebramos el registro nacional de emprendimiento, donde hoy la juventud venezolana, los emprendedores venezolanos pueden tener facilidades de trámites y permisos. Por eso, estos 5 años han sido 5 años de éxitos y crecimiento”, sentenció Sergio Lotartaro.