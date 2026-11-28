Un policía colombiano murió este viernes tras un ataque con explosivos lanzados desde drones contra una estación policial en el municipio de Arenal, en el departamento norteño de Bolívar. El hecho ocurrió en una sede que ya había registrado otros dos atentados en lo que va de año y ocurre en medio de cuestionamientos de expertos sobre la ausencia de una política de seguridad coherente por parte del Ejecutivo para contener la escalada armada en las regiones.

El director de la Policía Nacional, general Jesús Alejandro Barrera, confirmó en su cuenta de X el fallecimiento del subintendente Óscar Mauricio Díaz. Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el despliegue de todas las capacidades de inteligencia e investigación para capturar a los responsables y prometió que el crimen no quedará impune, asegurando que mantendrá la ofensiva contra el narcoterrorismo tras considerar la agresión como un ataque directo contra el país.

Analistas en seguridad y defensa advierten, sin embargo, que la respuesta gubernamental mantiene un enfoque estrictamente reactivo tras cada atentado, sin articular una estrategia integral que anticipe y neutralice el uso creciente de aeronaves no tripuladas por parte de los grupos irregulares.

Esta carencia operativa resulta evidente en el sur de Bolívar, donde la estación de Arenal ya había sufrido ataques el 29 de marzo y el 11 de julio de 2026 sin que se lograra blindar eficazmente la infraestructura policial ni frenar la capacidad tecnológica de las organizaciones criminales.

Deterioro del orden público e impacto humanitario en Bolívar

La vulnerabilidad de la fuerza pública en esta subregión quedó expuesta también el pasado 7 de noviembre, cuando otro bombardeo con drones contra una base militar en el municipio de Santa Rosa del Sur dejó un saldo de tres uniformados muertos y 47 heridos. La reiteración de estas acciones refleja, según especialistas, el vacío de control territorial efectivo frente a estructuras que disputan las economías ilícitas de la zona.

La Defensoría del Pueblo alertó previamente que en el sur de Bolívar convergen la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo —la mayor banda criminal del país— y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), disidencia de las FARC encabezada por alias Calarcá.

A principios de mes, este organismo humanitario documentó que entre mayo y septiembre de 2026 se registraron 22 emergencias por confinamientos y desplazamientos forzados masivos en la zona, afectando a por lo menos 11.135 personas pertenecientes a 4.939 familias.