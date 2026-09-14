Mujeres del Psuv inician despliegue nacional

Las estructuras de mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela iniciaron un despliegue nacional de asambleas que comenzó en 11 estados, con el propósito de definir una agenda de acción para los próximos meses y fortalecer la participación de las bases en las comunidades.

Las jornadas se desarrollan inicialmente en Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Cojedes, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa y Yaracuy, con la participación de gobernadores, alcaldes, enlaces regionales del partido, primeras combatientes, legisladoras y concejalas, de acuerdo con información del Psuv.

El encuentro reúne, además, a jefas de las unidades de batalla Hugo Chávez (Ubch), patrulleras, jefas de calle y de comunidad, quienes participan en el debate sobre las acciones dirigidas a fortalecer el liderazgo y la organización de las mujeres en el ámbito comunal.

También mostraron su respaldo a la presidenta Delcy Rodríguez y a la primera dama, Cilia Flores.