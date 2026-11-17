Miles de personas protestan este martes en las calles de Manila contra la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, según reportan los organizadores de las movilizaciones y medios locales. El aterrizaje del mandatario norteamericano cierra la cumbre anual de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), encuentro que reunió a más de una veintena de jefes de Estado bajo la presidencia rotatoria de Filipinas.

Los organizadores informaron en redes sociales que alrededor de 6.000 manifestantes marcharon hacia el Centro Internacional de Convenciones de Filipinas, sede del evento diplomático. Los grupos opositores acamparon en la capital desde el domingo para expresar su descontento ante la visita oficial del gobernante republicano, la primera que realiza al archipiélago en nueve años.

Durante el recorrido, los asistentes portaron pancartas con consignas como «Trump, vete a casa» y «Fuera el imperialismo», mientras algunos manifestantes quemaron efigies del presidente. El diario local The Inquirer describe una jornada de alta tensión entre los participantes y las fuerzas de seguridad, en la que los activistas denunciaron acoso policial y acusaron al Gobierno filipino de obstaculizar el derecho a la protesta pacífica.

Contradicciones frente al discurso oficial y repudio global

Las movilizaciones en Filipinas reflejan un descontento que grupos críticos y opositores señalan en diversos países del mundo, además de Estados Unidos. Para los sectores que lideran estas protestas internacionales, el rechazo ciudadano en las calles contrasta con la narrativa promovida por el propio Trump, quien suele afirmar en sus actos públicos que encabeza la mejor presidencia en la historia estadounidense.

En el plano local, el repudio de las últimas semanas responde también a la oposición contra el acuerdo Pax Silica, un convenio suscrito por Manila en abril pasado tras el impulso de Washington. Esta iniciativa busca instalar un centro tecnológico en el norte de Filipinas para blindar las cadenas de suministro de semiconductores y minerales críticos para la inteligencia artificial, con el objetivo estratégico de reducir la dependencia global respecto a China.

Tensión policial, denuncias de derechos humanos y gira asiática

La jornada de mayor afluencia ocurrió el domingo, coincidiendo con la apertura de la cumbre de la ASEAN, cuando una intervención de las fuerzas del orden dejó más de 200 manifestantes detenidos, cifra que la prensa local elevó hasta 300.

Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que estas detenciones masivas vulneraron el derecho a la protesta y a la libertad de reunión, además de alertar sobre un uso excesivo de la fuerza y ataques indiscriminados contra periodistas.

Ante los cuestionamientos, la Policía Nacional de Filipinas comunicó en redes sociales que mantiene la coordinación con los organismos competentes para reforzar la vigilancia y garantizar un desarrollo seguro y ordenado de la cumbre. Aunque la institución confirmó que atendió los incidentes de las protestas recientes, evitó valorar el impacto de estas manifestaciones sobre la seguridad general del encuentro internacional.

Tras concluir su agenda en el archipiélago, Trump continúa una gira asiática que incluye reuniones bilaterales con los líderes de India y Japón. El recorrido diplomático tendrá su cita principal en la ciudad china de Shenzhen, donde el mandatario estadounidense dialogará con sus homólogos de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin.