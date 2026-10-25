Música venezolana recorrerá estados afectados por los sismos

La música tradicional venezolana marcó este sábado el inicio de una gira de conciertos por los estados afectados por el terremoto del pasado 24 de junio. Las voces de niños y jóvenes de Carayaca, los sonidos de las agrupaciones populares y la interpretación de músicos del Sistema Nacional de Orquestas se encontraron en el teatro Pedro Elías Gutiérrez, ubicado en la parroquia Carlos Soublette de La Guaira, para abrir una agenda cultural que se extenderá hasta diciembre.

La actividad reunió a representantes de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, agrupaciones culturales locales y músicos del sistema de orquestas, en una propuesta que busca acercar las expresiones artísticas a las comunidades afectadas.

El repertorio comenzó con los niños y jóvenes del Centro de Formación Cultural Voces Risueñas de Carayaca, quienes interpretaron temas como “Doñana” y “Oye la mar”. Luego se presentó Afrocosta, agrupación de Naiguatá, vinculada al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, con piezas como “Venezuela” y “El gavilán”.

El Sistema Nacional de Orquestas demostró talento

Una gira por siete entidades

El concierto en La Guaira abrió una programación que llegará a Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Yaracuy y Caracas, con presentaciones previstas los sábados en sus respectivas capitales.

Tareck William Saab, encargado de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, anunció la iniciativa y explicó que responde a una instrucción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para llevar un mensaje de esperanza a las familias afectadas por el terremoto.

“Con la música Venezuela siempre renacerá”, expresó Saab al destacar el papel de las agrupaciones culturales y del Sistema Nacional de Orquestas en esta agenda.

El encargado de la GMVVMPQ, Tareck William Saab informó que el concierto recorrerá siete estados

El responsable de la misión adelantó que las actividades se extenderán hasta diciembre e incluirán el pregón navideño y un homenaje al músico venezolano Simón Díaz. La programación contempla presentaciones en ciudades como Los Teques, Maracay y Valencia.

Por su parte, el ministro de Cultura, Alejandro López, destacó que el proyecto busca rescatar, proteger y difundir las tradiciones venezolanas. “Este hermoso proyecto tiene como propósito llevar a cada espacio nuestra tradición, nuestra identidad, los valores y los principios de la Gran Misión Viva Venezuela”, afirmó.

También resaltó la presencia de familias de distintas generaciones en el teatro Pedro Elías Gutiérrez, tanto en el escenario como entre el público. “Este concierto nos une, nos convoca y nos habla mucho de lo hermoso que se está haciendo en nuestro país”, expresó.