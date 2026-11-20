El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostuvo en recientes reuniones con ministros y altos mandos de seguridad que una operación contra Irán resulta inevitable, según reportaron medios locales. El mandatario busca sumar el respaldo de Washington para ejecutar una ofensiva militar prolongada que abarque varios días.

Un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguró que los ejércitos israelí y estadounidense coordinaron a través del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y ya aprobaron planes conjuntos. De acuerdo con esta fuente, las partes definieron la estrategia y solo aguardan el momento oportuno para iniciar la acción.

Ambos aliados dependen ahora de la resolución final del presidente estadounidense, Donald Trump. Netanyahu intenta persuadir al mandatario norteamericano para que avale el despliegue de esta campaña en el corto plazo.

Evaluación en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump evalúa ordenar una nueva serie de ataques de amplio alcance contra Irán, de acuerdo con funcionarios de ambos países citados por The New York Times. La Casa Blanca revisa reportes recientes de inteligencia sobre las capacidades militares iraníes mientras absorbe la presión de Jerusalén para responder con rapidez y fuerza.

Aunque el mandatario aún no emite una orden definitiva, toma en cuenta las alertas israelíes sobre la recuperación de los arsenales iraníes de misiles y drones. Las fuentes consultadas indican que este escenario coincide con un notable despliegue de potencia de fuego estadounidense en la región.

Respaldo legislativo en Washington

Las señales sobre una posible escalada regional ganaron impulso tras la votación del Senado estadounidense el 19 de noviembre. La cámara alta rechazó con 51 votos en contra y 48 a favor una resolución que pretendía limitar la autoridad de Trump para ordenar nuevos bombardeos contra Irán, según informó The Washington Post.

Este resultado legislativo otorga mayor margen de maniobra a la Casa Blanca ante un eventual operativo militar. Analistas y funcionarios siguen de cerca los próximos movimientos diplomáticos y militares entre Washington, Jerusalén y Teherán.