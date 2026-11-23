El mandatario Nicolás Maduro difundió este domingo un mensaje dirigido al pueblo venezolano titulado «Renacer con fe, reconciliación y servicio», donde exhortó a sanar las heridas del pasado mediante el encuentro ciudadano, la espiritualidad y la unión para consolidar una nación libre y en paz.

En su reflexión difundida a través de redes sociales, el mandatario agradeció a Dios y a la vida por otorgar al pueblo histórico la facultad de crecerse ante las dificultades mediante la voluntad, la fe y la sabiduría acumulada en este siglo XXI de moral y luces.

Asimismo, planteó que el proceso de renacimiento nacional requiere avanzar hacia el perdón verdadero y el diálogo cara a cara en medio de la diversidad del país, invocando el ideario expresado por el Libertador Simón Bolívar en el Discurso de Angostura de 1819 para alcanzar la mayor suma de felicidad posible, seguridad social y estabilidad política.

De igual manera, el jefe de Estado convocó a desplegar lo mejor de la cultura, la identidad y los valores profundos en cada territorio y comunidad como un escudo moral frente a quienes pretenden normalizar el odio, la venganza y la violencia.

A lo largo del texto, el presidente Nicolás Maduro citó pasajes bíblicos de la epístola a los Romanos y del evangelio según San Mateo para destacar que la cultura de la paz debe ser una bendición permanente. En este sentido, instó a encarnar un liderazgo basado en el ejemplo, la luz y el servicio desinteresado hacia los demás, afirmando que estos principios son los que transforman y unen a los ciudadanos como constructores de una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales.

Finalmente, el dignatario ratificó su confianza en que la fe permitirá presenciar los milagros del renacer nacional y envió un abrazo fraterno junto a la primera combatiente, Cilia Flores, reafirmando su amor y compromiso inquebrantable con la patria.