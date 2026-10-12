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Nobel de Economía para los estadounidenses Hall y Woodford

Las investigaciones de ambos académicos fueron reconocidas por desarrollar nuevos modelos macroeconómicos de estabilización

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Los economistas Robert E. Hall y Michael Woodford ganaron este lunes el Premio Nobel de Economía por sus trabajos sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica. Hall está vinculado a la Universidad de Stanford, en California, y Woodford a la Universidad de Columbia, en Nueva York. 

«El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica sólida para los modelos que utilizan actualmente los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo», declaró John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, en un comunicado de prensa.

«Gracias a esos modelos, estamos mejor equipados para afrontar los impactos económicos, tales como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el nivel de consumo de los hogares», añadió. 

Las investigaciones de ambos académicos revolucionaron la comprensión del consumo, el empleo y la efectividad de las políticas monetarias en escenarios de volatilidad financiera. Con sus modelos teóricos, los galardonados lograron acortar la brecha entre la conducta individual de los agentes económicos y los grandes agregados nacionales.

El prestigioso comité destacó que sus herramientas conceptuales continúan siendo indispensables para el diseño de políticas públicas rigurosas frente a crisis globales.

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