Nueve detenidos y 87 denuncias reportan tras protestas en Italia

Las fuerzas de seguridad de Italia desplegaron un operativo nacional de vigilancia que dejó un saldo de nueve personas arrestadas, 87 denunciadas y 371 trasladadas a dependencias policiales, en el marco de las manifestaciones juveniles registradas este sábado en Milán.

El reporte del Departamento de Seguridad Pública precisó además la identificación preventiva de 4.292 personas en todo el territorio nacional, una cifra que las autoridades advirtieron que podría incrementarse en las próximas horas.

Miles de jóvenes marcharon por las calles de la capital económica italiana para manifestar su rechazo al encarecimiento de los alquileres, la precariedad en las condiciones de vida y las prioridades presupuestarias del Ejecutivo que encabeza la primera ministra Giorgia Meloni. Durante la movilización, los asistentes corearon consignas antifascistas y criticaron el amplio despliegue de las fuerzas del orden, calificando la presencia institucional en las avenidas como una muestra de militarización urbana.

Los manifestantes señalaron la falta de inversión estatal en sectores prioritarios como la educación y la atención a las zonas periféricas, cuestionando la destinación de recursos públicos al sector militar. Varios voceros universitarios denunciaron que la respuesta de las autoridades ante el malestar social y la parálisis política se ha limitado a intensificar el control policial y blindar las zonas comerciales de las principales ciudades.

Medidas de seguridad reforzadas tras episodios de violencia en las urbes

El operativo preventivo en Milán se llevó a cabo una semana después de que se registraran disturbios y saqueos en establecimientos comerciales de Bolonia y Milán por parte de grupos aislados. Ante estos hechos, el Ministerio del Interior ordenó un patrullaje intensivo para resguardar los centros urbanos y frenar posibles altercados durante las marchas no autorizadas.

Como parte de las acciones preventivas, los organismos de seguridad detuvieron en Brescia al presunto promotor del colectivo digital «Movimiento 17 Octubre».

Las investigaciones oficiales señalan al detenido como el principal instigador de las convocatorias difundidas a través de redes sociales, en un escenario de creciente tensión social en el país.