En un giro dramático que marca menos de dos semanas desde su salida, la junta directiva de Nvidia acordó este lunes restituir a Jensen Huang como director ejecutivo y miembro del consejo de administración.

El regreso del cofundador ocurre tras un turbulento episodio iniciado a finales de octubre y principios de noviembre, cuando reportes en medios estadounidenses señalaron sospechas del Gobierno de EE. UU. sobre una relación extramatrimonial de Huang con la empresaria china Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed, a quien Pekín habría intentado reclutar para obtener información y ejercer influencia sobre la exportación de chips avanzados.

A la controversia inicial se sumó la confesión pública del propio Huang, quien reconoció su infidelidad y pidió disculpas a su familia, empleados, socios y accionistas —admitiendo que «no hay excusa» para su conducta y que «falló» a la responsabilidad del cargo—, además de reportes posteriores sobre una relación íntima con una subordinada directa, Kimberly Powell, vicepresidenta del área de salud de la compañía.

El escándalo escaló de lo reputacional a lo estratégico cuando surgieron preocupaciones de seguridad nacional que llevaron al directorio a abrir una investigación interna, derivando el 12 de noviembre en la renuncia de Huang y en la designación interina de la directora financiera Colette Kress mientras se buscaba un sucesor permanente.

Marcha atrás e inesperado retorno

Sin embargo, el consejo de administración dio marcha atrás y aprobó por unanimidad el reenganche de Huang, al considerar que quedó satisfecho con su franqueza y con su capacidad para seguir conduciendo la empresa. La decisión responde al peso crítico de Huang en el liderazgo de un proveedor clave del hardware que impulsa la inteligencia artificial a nivel global, en un momento en que la vacante ejecutiva representaba un riesgo inmediato para clientes, aliados industriales e inversores, así como para una firma expuesta al escrutinio sobre cadenas de suministro y controles de exportación.

En el comunicado sobre su restitución, la junta subrayó que recibió aportes de altos niveles del Gobierno estadounidense que le permitieron concluir que el retorno del ejecutivo «no supone ningún riesgo para la seguridad nacional».

En el plano político y regulatorio, este desenlace sugiere que una señal o decisión desde la Casa Blanca —y el eventual respaldo o margen de maniobra de la administración de Donald Trump en materia de política tecnológica y seguridad— habrían resultado cruciales para destrabar el retorno del directivo y estabilizar el futuro inmediato de la compañía.

Trump se pronunció públicamente en esa línea, y el 12 de noviembre el fiscal general de EE.UU., Todd Blanche, aclaró que el Departamento de Justicia y el FBI aún no habían llegado a la conclusión de si Alice Huang era una espía china.