Oliver Blanco: avanza la renovación para un nuevo horizonte electoral

El ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, aseguró, en una entrevista para el diario español El Mundo, «que el proceso de transformación democrática tiene un horizonte electoral donde todas las fuerzas podrán participar, donde el resultado debe ser respetado por todos los sectores, donde se va a constituir un CNE (Consejo Nacional Electoral) que sea confiable».

El canciller venezolano destacó el proceso de transformación que se impulsa en Venezuela, de manos de la presidenta Delcy Rodríguez, y recalcó que este proceso contempla la participación de todos los sectores y la celebración de elecciones.

El diplomático venezolano señaló que, desde el Gobierno bolivariano, se tiene trazada una hoja de ruta, entre las que destacó la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo proceso de selección ya comenzó, así como la revisión del CNE y el establecimiento de garantías para la participación política.

«Todo esto pensado para que Venezuela pase de un proceso de confrontación, derivado de una gran crisis política, hacia un proceso de convivencia donde todas las fuerzas estén representadas sin suponer una amenaza existencial para nadie, con una visión compartida de futuro», puntualizó.

De igual forma, recordó que en Venezuela se impulsó el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, como un espacio para debatir propuestas con todos los sectores, así como señaló que se mantiene el diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el Parlamento actual.

«Hablamos del proceso de transformación democrática que vive el país. Por supuesto que también lo hicimos sobre cómo este diálogo llevará a tener un nuevo TSJ y un nuevo CNE, cómo seguirá este proceso de revisión de casos que tienen que ver con personas que están detenidas, algunas producto de ese proceso de, digamos, pérdida de la confianza entre venezolanos, de confrontación política aguda, muchas veces deshumanización del adversario», añadió.

Rememoró que, además, gracias a esta nueva era de transformación política, se restableció el acceso a más de 38 portales informativos.

«El ambiente que se está creando es realmente un proceso de transformación democrática. Hay personas que dudan de la velocidad, pero lo más importante aquí es ver la dirección y yo creo que la dirección tiene un norte claro hacia el fortalecimiento de la estabilidad, de la democracia, de la recuperación económica», agregó el canciller.

Además, el jefe de la diplomacia venezolana indicó que «los liderazgos que nacieron desde la confrontación deben reinventarse y adaptarse a esta nueva realidad política para dar lo mejor de ellos. Estamos en un proceso de construcción de nuevas formas de convivencia entre venezolanos. Venezuela necesita nuevas acciones, pero también una nueva narrativa, de cómo pensar el futuro del país para los próximos 50 años. Y eso demanda la participación de todos los actores».

Oliver Blanco, ministro de Exteriores de Venezuela: "Todas las fuerzas políticas podrán participar en las elecciones y el resultado deben respetarlo todos" https://t.co/3Sk9M5VSng — Oliver Blanco (@OliverBlanco) November 9, 2026

Restablecimiento de vínculos diplomáticos

Durante la entrevista, el canciller venezolano fue consultado por las relaciones en el ámbito internacional, especialmente con Europa y Estados Unidos (EEUU).

En este sentido, señaló que su gestión como canciller comenzó con un acercamiento con el Gobierno del presidente Donald Trump.

«La relación histórica con EEUU se vio afectada por la crisis de convivencia política interna. A partir de este año la estamos retomando en circunstancias extraordinarias. Y la relación con Europa también se vio afectada. La hemos retomado progresivamente; queremos que acompañe de forma constructiva todo este proceso que vive nuestro país», aseveró el ministro durante la entrevista.

Con respecto a su encuentro con emprendedores venezolanos en Madrid aseguró que «Venezuela tiene una diáspora importante en España y tenemos presencia consular para atenderlos, tenemos un embajador muy activo que está buscando empresas españolas que quieran venir a Venezuela a invertir, a recuperar sus negocios, tener el intercambio comercial de siempre. Yo tengo que destacar el rol que tuvo España durante los terremotos, el apoyo de los grupos de rescate fue determinante durante la emergencia», aseguró.

En este sentido, recordó la solicitud hecha recientemente con el acompañamiento a la Unión Europea para fortalecer la reforma de la justicia en el país.

«Recientemente hemos pedido la asistencia técnica de la Unión Europea para la reforma de la justicia y seguimos revisando los casos. Los casos que quedan ahora son los más difíciles, pero no hay ni un dirigente de un partido que esté detenido. Las personas que quedan en estas listas son civiles o militares que se vieron involucradas en hechos de violencia. Pero seguimos revisando las listas», aseveró.

Con respecto a la relación con Estados Unidos, el ministro Oliver Blanco se refirió al reciente encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, reunión que calificó como cordial.

«Abordamos distintos temas de la relación bilateral. Nosotros siempre insistimos en que Venezuela pueda interactuar con el mundo y pueda relacionarse y tener intercambio comercial sin restricciones, sin medidas coercitivas unilaterales», recalcó.

En este sentido, indicó que la agenda entre ambos países contempla acuerdos en materia energética, seguridad regional y recuperación de servicios públicos.

«La relación que he desarrollado con EEUU es de mucho respeto, de cooperación y de coordinación. Yo creo que es de gran interés para el país tener una relación sólida, estable y respetuosa con EEUU», aseveró.

El canciller reiteró que su gestión busca fortalecer los vínculos de Venezuela con otros países, a través de mecanismos de diálogo y cooperación que contribuyan a la recuperación económica y a la estabilidad nacional.