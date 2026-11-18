Representantes de distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) del país se reunieron este martes en mesas de trabajo para presentar sus planteamientos, evaluar las condiciones actuales del sistema judicial y formular propuestas en el contexto de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.

La iniciativa busca recoger aportes que contribuyan a mejorar el funcionamiento de la justicia en el país.

La jornada de instalación contó con la participación de Larry Devoe, Fiscal General de la República y secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial; Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; Daniel Ramírez, defensor público general; Julio García Zerpa, ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, y representantes del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

Durante la actividad, el secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial señaló que el proceso contempla un examen integral y crítico del modelo penal venezolano, con miras a responder tanto a las necesidades de la población como a los principios establecidos en la Constitución.

Devoe también resaltó la importancia de incorporar los estudios, las investigaciones y las experiencias acumuladas por las organizaciones de la sociedad civil.

Explicó que estos aportes permitirán construir una «gran fotografía del sistema», capaz de mostrar las particularidades de cada territorio e identificar las necesidades de grupos poblacionales que requieren atención específica, entre ellos las personas con discapacidad y los adolescentes.