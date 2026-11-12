Onusida advierte sobre resurgimiento de infecciones por VIH en América Latina

Un informe especial presentado por Onusida con motivo de la 26.ª Conferencia Internacional sobre el Sida, que se celebró en Río de Janeiro (Brasil) del 27 al 31 de julio del presente año y a propósito de que el próximo 1.º de diciembre es el Día Mundial del Sida, evidencia que las reducciones del financiamiento internacional y los recortes en los servicios de prevención del VIH, así como en los servicios comunitarios podrían provocar un resurgimiento de la epidemia.

En América Latina y el Caribe, la epidemia presenta realidades contrastantes. En el Caribe, el número de personas que adquirieron el VIH se redujo un 30% y las muertes relacionadas con el sida disminuyeron un 65% entre 2010 y 2025, con siete países registrando reducciones en nuevas infecciones. En América Latina, en cambio, las nuevas infecciones aumentaron un 25% desde 2010 – aunque las muertes disminuyeron en la región y cinco países redujeron significativamente las nuevas infecciones.

«La región necesita voluntad política decidida, que los presupuestos para el VIH sean sostenibles, y que los compromisos se transformen en financiación para los programas de prevención y liderazgo comunitario. Los países de nuestra región que han progresado nos muestran lo que es posible convirtiendo ese compromiso en acción», señaló Luisa Cabal, directora regional de Onusida para América Latina y el Caribe.

Más infecciones en los hombres

En América Latina, tres de cada cuatro nuevas infecciones ocurren entre hombres. Entre los jóvenes el panorama está dividido: las nuevas infecciones disminuyeron un 12% entre mujeres jóvenes; pero aumentaron un 16% entre hombres jóvenes. Las muertes relacionadas con el sida muestran una brecha de género, con una reducción del 46% entre hombres frente a un 23% entre mujeres entre 2010 y 2025. Esta tendencia constituye una señal clara de la necesidad de acelerar los esfuerzos en prevención combinada del VIH, ampliar el acceso a opciones como la PrEP, fortalecer el diagnóstico oportuno, mejorar la vinculación a la atención y el acceso sostenido al tratamiento antirretroviral.

“A pesar de las innovaciones anunciadas como herramientas de prevención esenciales para acelerar la respuesta, gran parte de los países de la región han quedado excluidos de las licencias voluntarias que posibilitarían un mayor acceso para las personas que lo necesitan. Esto es simplemente una injusticia y es inaceptable”, afirmó Cabal.

Reducción del financiamiento

La financiación internacional para el VIH se redujo en más de 1.500 millones de dólares, de 8.800 millones en 2024 a 7.300 millones en 2025 – una reducción del 18% y el nivel más bajo en casi dos décadas, tras una caída del 23% en la asistencia oficial para el desarrollo a nivel mundial. En América Latina y el Caribe, donde varios países están en transición y dejarán de recibir apoyo de donantes externos, es imprescindible garantizar que esta transición sea eficaz y ponga a las personas en el centro.

«En un contexto de disrupción de la arquitectura de la salud global es imperativo centrar la respuesta al VIH en cuatro acciones clave para traducir el compromiso político en medidas concretas: asegurar la sostenibilidad de la respuesta, consagrar el acceso equitativo a innovaciones en prevención, apoyar el liderazgo comunitario, y combatir el estigma y la discriminación. Estas últimas son las mayores barreras que impiden el disfrute del derecho a la salud”, dijo Cabal.

En un momento de desafíos, en junio de 2026, 149 Estados Miembros de las Naciones Unidas en la Asamblea General adoptaron una Declaración Política sobre el VIH y el sida. Esta declaración supone la confirmación política de los compromisos de los Estados Miembros con nuestra hoja de ruta hasta 2030: la Estrategia Mundial contra el Sida 2026-2031.

La meta es lograr tratar a 40 millones de personas

La declaración política cuenta con metas como alcanzar 40 millones de personas en tratamiento y 20 millones de personas con acceso a la prevención basada en antirretrovirales para el 2030. Las metas también incluyen que menos del 10% de las personas que viven con el VIH o que corren riesgo de contraerlo experimenten estigma y discriminación, que menos del 10% de las mujeres y las niñas y de las personas que viven con el VIH o que corren riesgo de contraerlo experimenten desigualdad de género y violencia, y que menos del 10% de los países tengan entornos legales y normativos punitivos que nieguen o limiten el acceso a los servicios de VIH. Si se cumplieran plenamente, los compromisos evitarían 3,2 millones de nuevas infecciones por el VIH y 1,3 millones de muertes relacionadas con el sida adicionales de aquí a 2030.

Las cifras del nuevo informe de Onusida muestran que los esfuerzos de la región deben ser renovados para alcanzar las metas ambiciosas de la Declaración Política. “La evidencia es clara: los países que protegen los derechos humanos logran mejores resultados en materia de VIH. Pero en un momento de fragilidad donde están en riesgo los avances es esencial redoblar el compromiso político, acelerar nuestras acciones y afianzar las alianzas. Ejemplo de ello es la recientemente lanzada Alianza Regional para la Eliminación del VIH en América Latina y el Caribe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), desde ONUSIDA estamos comprometidos con esta iniciativa para avanzar en el acceso equitativo y lograr la eliminación del VIH hacia el 2030”, finalizó Cabal.

El Caribe y América Latina

De acuerdo con las cifras publicadas por Onusida, entre 2010 y 2025 el Caribe logró reducir en un 30 % las nuevas transmisiones del VIH y en un 65 % los decesos asociados al sida. Este descenso en la mortalidad se debió principalmente a una mayor cobertura de los tratamientos antirretrovirales. Pese a estos avances, el organismo internacional alertó sobre el riesgo de un retroceso si no se combaten las disparidades en la atención médica, subrayando que la población infantil es una de las más vulnerables: solo el 25 % de los menores con VIH en la zona presenta supresión viral. En contraste con la tendencia caribeña, América Latina registró un incremento del 25 % en los nuevos contagios en el mismo lapso, lo que resalta la necesidad de mantener estrategias firmes de prevención y diagnóstico temprano en todo el continente.

Prejuicio y discriminación

Asimismo, el organismo señaló que el prejuicio social, la discriminación y las normativas punitivas constituyen barreras fundamentales para frenar la epidemia. En este sentido, los sondeos revelan que la mitad de los adultos en 36 naciones mantiene posturas hostiles hacia quienes portan el virus. Del mismo modo, el reporte detalla que, en 25 países, uno de cada cuatro individuos con VIH que acudió a centros médicos por motivos ajenos a la enfermedad experimentó tratos discriminatorios, y un 12 % sufrió la negación directa del servicio sanitario. Desde la perspectiva de Onusida, penalizar a los sectores más vulnerables ahuyenta a los pacientes de los centros asistenciales, entorpeciendo las labores de prevención.

Acabar con el sida empieza por el acceso

El lema de este Día Mundial del Sida, (el cual es el 1.º de diciembre), es : acceso a los servicios, a los derechos, a los recursos y al liderazgo político. Sin acceso, el mundo no acabará con el sida.

Al celebrar los 30 años del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida), reconocen los extraordinarios avances logrados: 32,1 millones de personas reciben tratamiento que les salva la vida, y la prevención incluye ya una inyección eficaz que solo se necesita dos veces al año. Sin embargo, persisten los desafíos. En 2025, 1,2 millones de personas contrajeron el VIH, 570 000 murieron por causas relacionadas con el sida, 10,6 millones de personas tenían una carga viral no suprimida y casi 9 millones de personas con VIH seguían sin acceso al tratamiento. La brecha ya no está en lo que la medicina puede hacer, sino en quién puede, quién tiene permiso y quién recibe apoyo para llegar hasta ella. La ciencia solo salva vidas cuando llega a las personas.

Existe una prueba del VIH. Pero ¿puedo hacérmela donde vivo? Existe tratamiento. Pero ¿puedo pagarlo o recogerlo sin sufrir estigma ni discriminación? Existe prevención. Pero ¿puedo acceder a ella sin miedo a ser criminalizado? ¿Puede una mujer joven acceder a ella sin una larga espera o sin una autorización? ¿Puede una organización comunitaria prestar servicios sin acceso a financiación ni a espacios cívicos donde organizarse y defender sus derechos libremente, sin temor a ser perseguida?

En ese sentido, en la declaración se precisa algunos aspectos fundamentales: