La resistencia a antibióticos utilizados como una de las últimas opciones de tratamiento para ciertas infecciones bacterianas graves ha aumentado de manera sostenida durante la última década en las Américas, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Este aumento se observó en dos bacterias de importancia para la salud pública y afecta a los carbapenémicos, un grupo de antibióticos que suelen utilizarse cuando otros tratamientos no son eficaces. Esta tendencia preocupa porque reduce las opciones de tratamiento disponibles y dificulta la atención de pacientes con infecciones graves.

Según registros de la Red Latinoamericana y del Caribe de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos (ReLAVRA+), la resistencia a estos antibióticos en Klebsiella pneumoniae pasó de aproximadamente el 15% en 2015 al 26% en 2024, mientras que en Escherichia coli aumentó del 3% al 5%. Las estimaciones se basan en datos de 15 y 13 países, respectivamente.

Los reportes también muestran niveles elevados de resistencia en otros patógenos prioritarios. En 2024, la mediana de resistencia a carbapenémicos en Acinetobacter baumannii alcanzó el 77% entre los siete países que notificaron datos para esta combinación de bacteria y antibiótico, lo que demuestra la magnitud del desafío y la necesidad de ampliar la vigilancia.

Infecciones hospitalarias difíciles de tratar

“Estos datos significan que las infecciones hospitalarias son cada vez más difíciles de tratar, con mayores riesgos para los pacientes. Por eso es urgente fortalecer la vigilancia, prevenir las infecciones y promover el acceso a nuevos antibióticos eficaces, siempre con un uso adecuado para preservar su eficacia”, señaló Pilar Ramón Pardo, jefa del Programa Especial de Resistencia a los Antimicrobianos de la OPS.

Las infecciones causadas por bacterias resistentes representan un desafío especialmente importante en los hospitales, donde afectan a pacientes vulnerables. Sin embargo, la resistencia a los antibióticos también es un problema en la comunidad, ya que puede dificultar el tratamiento de infecciones frecuentes, como las urinarias, y aumentar el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones. Esto subraya la importancia de prevenir las infecciones y garantizar el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado tanto dentro como fuera de los establecimientos de salud.

Los hallazgos se presentan en el marco de la Semana Mundial de Concienciación sobre los Antimicrobianos, que se celebra del 18 al 24 de noviembre bajo el lema “Una sola salud, una sola acción: prevengamos la RAM ahora”. La campaña busca sensibilizar sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM), que ocurre cuando bacterias, virus, hongos y parásitos dejan de responder a los medicamentos utilizados para combatirlos, y promover medidas coordinadas para enfrentar esta amenaza en la salud humana, animal y ambiental.

Para hacer frente a este desafío, la OPS trabaja con los países de las Américas para fortalecer los sistemas de vigilancia, las capacidades de los laboratorios y la detección oportuna de microorganismos resistentes. A través de ReLAVRA+, la Organización apoya la generación y el análisis de datos que permiten identificar tendencias de resistencia y orientar las decisiones de salud pública. Asimismo, promueve la prevención y el control de infecciones y el acceso y uso responsable de los antimicrobianos.

Desafío para la salud animal

La resistencia a los antimicrobianos también representa un desafío para la salud animal y la inocuidad de los alimentos. El uso de antimicrobianos en animales puede favorecer el desarrollo de bacterias resistentes, que pueden transmitirse a las personas a través de los alimentos, el contacto con animales o el ambiente. Por ello, la OPS, a través del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (PANAFTOSA), actor clave en la implementación del enfoque de Una Sola Salud en la región, promueve la vigilancia de la resistencia y la colaboración entre los sectores de salud humana, animal y ambiental.

“Las bacterias resistentes pueden circular entre los animales, los alimentos, las personas y el ambiente. Por eso es fundamental que los países compartan información y fortalezcan sus sistemas de vigilancia para detectar estos riesgos a tiempo y prevenir su propagación”, señaló Manuel Sanchez Vazquez, Director de PANAFTOSA-OPS.

Estos esfuerzos se enmarcan en el nuevo Plan de acción sobre la resistencia a los antimicrobianos 2027–2031, aprobado por los Estados miembros de la OPS durante el 63.º Consejo Directivo, en septiembre de 2026. El plan busca fortalecer la respuesta regional mediante una mayor coordinación entre sectores, el mejoramiento de la vigilancia y los laboratorios, la prevención de infecciones y la promoción del uso adecuado de antimicrobianos, con el objetivo de preservar la eficacia de estos medicamentos esenciales y proteger la salud de la población.