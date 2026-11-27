Con el objetivo de fortalecer la conectividad terrestre hacia la ciudad capital, el Gobierno Nacional ejecuta un plan de rehabilitación integral en las instalaciones del peaje Tazón, punto estratégico de acceso desde el centro del país hacia Caracas.

De acuerdo con información publicada en la red social Telegram del Ministerio de Transporte, la intervención contempla la colocación de nuevo asfalto y la demarcación vial de todos los canales de circulación, permitiendo un desplazamiento vehicular más ordenado y ágil.

De igual manera, las cuadrillas de mantenimiento realizan la impermeabilización completa de los techos y la renovación visual de las casetas de control, mejorando tanto la estética del recinto como las condiciones operativas del espacio.

De acuerdo con la información suministrada en redes sociales del Ministerio del Poder Popular para Transporte, en el peaje La Entrada también se ejecutan labores de asfaltado, además de la adecuación de los sistemas eléctrico y tecnológico de las cabinas, para garantizar el funcionamiento óptimo de la plataforma Venvías y facilitar el tránsito vehicular mediante un sistema de cobro ágil y automatizado.

Con estas acciones de adecuación y mantenimiento preventivo, las autoridades reafirman su compromiso de ofrecer una infraestructura vial óptima, brindando un recorrido más cómodo, eficiente y seguro para los miles de conductores y usuarios que transitan diariamente por esta importante arteria vial.