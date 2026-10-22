Optimizan vialidad en la Panamericana y Monumental

Una jornada integral de mantenimiento e infraestructura se realiza en los accesos a la carretera Panamericana y en las inmediaciones del estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas, con el fin de mejorar el tránsito y garantizar la seguridad vial.

En nota de prensa, el Ministerio de Obras Públicas informó que las labores incluyen la colocación de 150 toneladas de asfalto para la corrección de fallas en la capa de rodamiento, complementadas con trabajos de demarcación lineal y continua, así como la pintura de brocales y defensas.

Igualmente, se ejecuta la limpieza, desmalezamiento y retiro de desechos en los laterales y áreas verdes de ambos sectores. l