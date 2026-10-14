Ordenan a Flavio Bolsonaro retirar videos calumniosos contra Lula

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil asestó un duro golpe a las maniobras de desinformación del sector bolsonarista al ordenar al candidato presidencial Flávio Bolsonaro retirar de sus redes sociales un video completamente manipulado.

La publicación utilizaba de forma engañosa imágenes de una mujer consumiendo una supuesta sustancia ilícita para vincular falsamente el acto con una multitudinaria movilización en apoyo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizada en el centro de São Paulo.

El fallo deja al descubierto el trasfondo de una estrategia electoral que recurre a la mentira sistemática y a la difamación, contraviniendo de forma flagrante los principios morales y la fe cristiana que el propio movimiento abandera públicamente.

Mientras la campaña de la ultraderecha apela constantemente a discursos de corte religioso, en la práctica política instrumentaliza el engaño deliberado, violando los preceptos éticos más elementales que prohíben dar falso testimonio.

La contundente respuesta de la justicia electoral

El juez del TSE Marco Aurélio Belizze argumentó en su fallo que «esta forma de presentar de manera falsa y manipulada los hechos, mezclando sucesos reales con situaciones que en realidad no ocurrieron, es extremadamente perjudicial».

El magistrado catalogó el material como una «grave manipulación mediante la descontextualización», destacando además que las imágenes en cuestión comenzaron a circular en redes sociales incluso antes de que diera inicio la manifestación en apoyo al mandatario.

El tribunal aclaró que la medida judicial no busca coartar el derecho legítimo a la crítica política ni censurar las opiniones contrarias al Gobierno, sino fijar un límite ético e institucional frente a la propagación deliberada de bulos y contenidos falsificados.

Una red articulada para difundir falsedades

La investigación judicial reveló que la grabación ni siquiera correspondía a Brasil, sino que fue tomada originalmente durante una concentración realizada en Chile en apoyo al pueblo palestino. Pese a conocer la invalidez del material, figuras clave de la ultraderecha —entre ellas Carlos Bolsonaro (senador electo y hermano del candidato), el diputado Rony Gabriel y el militante inhabilitado por desinformación Pablo Marçal— coordinaron la difusión del video en sus plataformas.

El TSE ha otorgado un plazo perentorio de 24 horas para la eliminación total de estas publicaciones y ha requerido a la empresa Meta que retire los contenidos de sus redes e identifique a los responsables de su propagación.

De cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la resolución judicial expone la contradicción de una campaña que se proclama defensora de la fe y los valores, pero que recurre al engaño sin escrúpulos para alterar la voluntad popular.