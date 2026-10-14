Ordenan al gobierno de Trump dar acceso a CNN a la Casa Blanca

Un juez federal de Washington emitió un dictamen de 26 páginas que ordena a la Administración de Donald Trump restituir y mantener el acceso permanente de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico al complejo de la Casa Blanca.

La resolución judicial responde a la demanda presentada por los medios de comunicación y permanece vigente mientras se resuelve el fondo del litigio sobre las credenciales de prensa. El magistrado Timothy Kelly concluyó que la revocación de pases viola las garantías constitucionales del debido proceso y la libertad de expresión amparadas en la Primera y Quinta Enmienda.

En su texto, el juez señaló que las declaraciones del mandatario evidencian que la prohibición buscó castigar la cobertura informativa de estas cadenas al considerarla desfavorable, desestimando los alegatos del Departamento de Justicia sobre supuestos motivos de seguridad nacional.

Respaldo a la libertad de prensa y al acceso a la información

El presidente y editor jefe de CNN, Mark Thompson, calificó la decisión judicial como un impulso determinante para el ejercicio periodístico y un voto de confianza en el derecho de la ciudadanía a recibir información sin censura. Thompson destacó que el dictamen ratifica la función de la prensa independiente de exigir cuentas al poder político en un sistema democrático.

Por su parte, el equipo legal defensor de las organizaciones de noticias subrayó que la retención de credenciales sienta un precedente peligroso contra la labor informativa. Los abogados sostienen que las cartas enviadas a posteriori por la Casa Blanca para justificar el veto no subsanan la violación previa a los derechos fundamentales de los comunicadores.

Tras la emisión del fallo que invalida la restricción de acceso, el Departamento de Justicia presentó una notificación formal de apelación para intentar revertir la orden del magistrado. El tribunal mantendrá las credenciales activas mientras avanzan los recursos legales y la eventual apertura de un juicio definitivo sobre el caso.