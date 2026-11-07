Organizaciones de mujeres presentan aportes a reforma de Ley contra el Odio

Este viernes se llevó a cabo en el Palacio Federal Legislativo la segunda jornada de consulta pública nacional del Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, en la que se contó con la participación de diferentes organizaciones de mujeres, quienes presentaron sus propuestas centradas en la incorporación de mecanismos de prevención y el reconocimiento de la perspectiva de género.

En el encuentro participaron integrantes de la instancia parlamentaria, voceros del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, representantes de la comunidad LGBTIQ+, pueblos indígenas, especialistas en materia jurídica, lideresas comunitarias y organizaciones de mujeres.

Durante la jornada, reseñada en redes sociales de la Asamblea Nacional, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la Comisión Especial, Pedro Infante, indicó que entre las recomendaciones recibidas figura la revisión de conceptos existentes y la incorporación de nuevas definiciones acordes con los principios establecidos en la Constitución.

Por su parte, la diputada América Pérez, integrante de la Comisión Especial encargada de la reforma, explicó que las representantes de los movimientos de mujeres insistieron en que la prevención debe ocupar un lugar prioritario dentro del instrumento jurídico.

Perspectiva de género y prevención de la violencia centran aportes de organizaciones de mujeres a la reforma de la Ley contra el Odio / Fotos: Jorge Arreaza

Perspectiva de género y prevención de la violencia centran aportes de organizaciones de mujeres a la reforma de la Ley contra el Odio / Fotos: Jorge Arreaza

Perspectiva de género y prevención de la violencia centran aportes de organizaciones de mujeres a la reforma de la Ley contra el Odio / Fotos: Jorge Arreaza

Perspectiva de género y prevención de la violencia centran aportes de organizaciones de mujeres a la reforma de la Ley contra el Odio / Fotos: Jorge Arreaza

Perspectiva de género y prevención de la violencia centran aportes de organizaciones de mujeres a la reforma de la Ley contra el Odio / Fotos: Jorge Arreaza

Perspectiva de género y prevención de la violencia centran aportes de organizaciones de mujeres a la reforma de la Ley contra el Odio / Fotos: Jorge Arreaza

Perspectiva de género y prevención de la violencia centran aportes de organizaciones de mujeres a la reforma de la Ley contra el Odio / Fotos: Jorge Arreaza

Perspectiva de género y prevención de la violencia centran aportes de organizaciones de mujeres a la reforma de la Ley contra el Odio / Fotos: Jorge Arreaza

Perspectiva de género y prevención de la violencia centran aportes de organizaciones de mujeres a la reforma de la Ley contra el Odio / Fotos: Jorge Arreaza

Perspectiva de género y prevención de la violencia centran aportes de organizaciones de mujeres a la reforma de la Ley contra el Odio / Fotos: Jorge Arreaza

Perspectiva de género y prevención de la violencia centran aportes de organizaciones de mujeres a la reforma de la Ley contra el Odio / Fotos: Jorge Arreaza

Perspectiva de género y prevención de la violencia centran aportes de organizaciones de mujeres a la reforma de la Ley contra el Odio / Fotos: Jorge Arreaza

Perspectiva de género y prevención de la violencia centran aportes de organizaciones de mujeres a la reforma de la Ley contra el Odio / Fotos: Jorge Arreaza

En la jornada se contó con la presencia de la diputada Carolys Pérez (PSUV/Miranda), quien destacó la importancia de considerar las experiencias de las mujeres frente a las manifestaciones de violencia política y social y señaló que la normativa debe contemplar medidas que contribuyan a proteger sus derechos, tomando en cuenta su exposición histórica a escenarios de confrontación.

«Es necesaria una ley que regule esta materia, porque tal cual como ha dicho el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el odio no se deroga. Nosotras hemos vivido en carne propia lo que significan las expresiones de odio», manifestó la parlamentaria.

Cabe recordar que la comisión se desplegará en los próximos días a través de la agenda territorial que abarca las 24 entidades federales del país.