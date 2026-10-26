Pacto de La Meca se reúne para tratar de evitar escalada contra Irán

Altos mandos de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía ejecutan este lunes una diplomacia de contención en Teherán. La delegación del Acuerdo de La Meca sostiene encuentros decisivos con autoridades iraníes para frenar un choque militar de mayores proporciones en Oriente Medio. La iniciativa busca contener la crisis provocada por los ataques cruzados entre los rebeldes hutíes y Riad.

El ministro de Defensa saudí, Jalid bin Salmán, lidera la comitiva internacional en la capital iraní. El viceministro de Diplomacia Pública saudí, Rayed Krimly, confirmó la presencia del jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, y del director de la Inteligencia turca, Ibrahim Kalin. Los representantes sostienen conversaciones directas con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei.

Esta ofensiva diplomática respalda las gestiones de mediación promovidas por Catar y Pakistán. Las naciones mediadoras buscan abrir canales directos de diálogo frente al conflicto armado que involucra a Estados Unidos e Israel con Irán. Los integrantes del pacto tripartito coordinan acciones urgentes para desactivar los focos de hostilidad e impulsar acuerdos duraderos.

Integración y respuesta militar regional

El vicesecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Bageri, valoró la cumbre diplomática durante una intervención en la televisión estatal. El funcionario aseguró que la acción conjunta de las cuatro naciones fortalece una arquitectura de seguridad basada en las propias capacidades regionales. Este acercamiento representa el primer diálogo directo de alto nivel tras los recientes bombardeos contra territorio saudí.

El bloque tripartito mantiene activo su pacto de defensa conjunta tras los últimos incidentes armados. Las tres naciones coordinan el despliegue de contingentes y equipamiento militar en Riad para asegurar la protección del reino. La medida busca disuadir nuevos ataques coordinados mientras avanzan las conversaciones políticas en Teherán.

La violencia registró un repunte crítico tras el incremento de los ataques rebeldes en suelo saudí. La intensificación de los combates dejó un balance superior a veinte civiles fallecidos, la cifra más alta en la última década. El conflicto actual escaló tras el bombardeo del aeropuerto de Saná por parte de las fuerzas de la coalición contra una aeronave iraní.