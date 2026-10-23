Padrino : se prevé un crecimiento del 15% en la cosecha del café

El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrinos, anunció que se prevé un crecimiento del 15% de la cosecha del café para el período 2026-27, al estimarse que habrá unas 50.000 hectáreas sembradas en este periodo.

La información la suministró en su cuenta en la red social de Instagram , donde a través de un video dijo que ha comenzado la cosecha del café.

En ese sentido, afirmó que se trata de «un rubro vivo cultural, pudiéramos decir que es parte de la venezonalidad.Y por eso me he venido aquí a las montañas del estado Lara y el municipio Morán, en esta cordillera que es el epicentro de la caficultura venezolana, esto conecta con Portuguesa, con los Andes».

Padrino aseveró que es un rubro que está creciendo. «La cosecha para este año 2026-2027 promete un crecimiento de un 15%, es importante decirlo. Aquí en Lara nada más son 50.000 hectáreas que se están sembrando y proyecta una producción de 1 millón de quintales».

«Detrás de este de ese café, de ese aroma que nos tomamos todos los días, está el esfuerzo de estos productores, de estos caficultores que son más de 60.000 en todo el país, en todo el país. Así que el café va pa’lante. Y desde aquí nuestro acompañamiento técnico, nuestra asesoramiento técnico, todo para que la cadena de valor, la armonización sea una relación ganar-ganar», concluyó.