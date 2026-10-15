Pagará 24 años por drogas y uso de prenda militar

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó firme la condena de 24 años y 6 meses de prisión impuesta a Yoel Alexander González Ortega, acusado de tráfico de droga y uso indebido de prenda militar, entre otros, según sentencia N.º 476 del 2 de octubre.

La sentencia refiere que González Ortega fue detenido en Yaracuy el 27 de enero de 2023 por agentes de la Policía Nacional Bolivariana. Al momento de ser abordado por los funcionarios, estos le incautaron un cargador para fusil, 44 municiones destinadas a fusil (calibres 762×51 y 762×39) y un uniforme militar. Posterior a la detención, específicamente el 15 de marzo de 2023, el abogado Winston Yánez Rodríguez, fiscal auxiliar interino 4.º del Ministerio Público de Yaracuy, solicitó que se le abriera un juicio a Yoel Alexander González Ortega por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de arma de fuego, uso indebido de prenda militar y aprovechamiento de cosas provenientes del delito.

Esa petición de juicio fue aprobada el 13 de abril de 2023 por el Tribunal 1.º de Control de Yaracuy. Y en consecuencia, el juicio inició el 7 de noviembre de 2023, concluyendo el 4 de julio de 2025, cuando el Tribunal 1.º de Juicio de Yaracuy declaró la culpabilidad de González Ortega por los delitos acusados y lo condenó a cumplir 24 años y 6 meses de prisión.

Esa sentencia condenatoria fue apelada por el abogado Jorge Luis Segovia Carrillo, defensor público, asignado al acusado. Dicha apelación fue declarada sin lugar por la Corte de Apelaciones de Yaracuy el 27 de marzo pasado. Debido a ello, el defensor público asignado interpuso un recurso de casación el cual ingresó a la Sala Penal el 8 de junio pasado. Allí se denuncia que el tribunal de juicio no supo explicar por qué dio valor a unas pruebas y silenció otras, lo cual técnicamente se denomina ‘’vicio de inmotivación’’.

Los magistrados desestimaron tal planteamiento y confirmaron la condena impuesta. La Sala denotó en el planteamiento del defensor “una contradicción en los argumentos, ya que una de las formas del vicio de inmotivación tiene lugar cuando existe una falta absoluta de pronunciamiento (incongruencia omisiva), siendo distinto a que el pronunciamiento sea exiguo, insuficiente, ilógico o carente de claridad; por tal razón no debe confundirse con la falta absoluta de motivación’’.