Con la participación de más de 50 expositores locales y regionales, dio inicio la trigésima sexta edición de la Feria de la Dulcería Criolla en la Plaza Bolívar de Palo Negro, evento que cada noviembre resalta el patrimonio gastronómico del estado Aragua.

Durante la apertura, que contó con música de parranda y degustaciones de carato, pan de horno y papelón, las autoridades presentes rindieron un homenaje especial a Eloina Salazar, fundadora de esta organización ferial y de la Escuela de Arte y Oficio «Francisco Linares Alcántara», quien fue reconocida como patrimonio cultural viviente de la localidad por mantener vigente esta vitrina gastronómica durante más de tres décadas.

Más de 50 expositores exhiben dulces tradicionales como pan de horno, carato y papelón. Foto Gobernación de Aragua

Salazar manifestó su satisfacción al ver cómo este encuentro, que anualmente atrae a miles de visitantes, se consolida como un emblema del municipio Libertador. Destacó además la integración de estudiantes de la zona en la muestra comercial a través del programa «La dulcería va a la escuela», una iniciativa diseñada para transferir los saberes culinarios tradicionales a los niños y jóvenes, evitando así que estas recetas autóctonas desaparezcan.

La jornada inaugural estuvo respaldada por la gobernadora Joana Sánchez y contó con el acompañamiento del diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, quien subrayó el impacto de la exposición para proyectar la identidad aragüeña. Asimismo, estuvieron presentes el secretario de Cultura de la entidad, Nicolás González; el representante del Gabinete de Cultura, Rommel Ramírez, y la autoridad única de Turismo, Delia Torrealba.