Panamá agradeció a Venezuela por el envío de expertos tras terremoto de 7.7 del 9-Oct

Este miércoles, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, agradeció al Gobierno de Venezuela el despliegue de 51 especialistas orientados a prestar asistencia técnica en el país centroamericano. La ayuda surge en respuesta al sismo de magnitud 7,7 registrado el pasado viernes 9 de octubre, evento que afectó más de tres mil estructuras y dejó un saldo de casi treinta lesionados, sin que se reportaran fallecidos.

«Agradezco al Gobierno de Venezuela el envío de 51 expertos en evaluación de infraestructura. Será de gran ayuda», escribió el mandatario panameño en su cuenta en la red social X.

Agradezco al gobierno de Vzla el envío de 51 expertos en evaluación de infraestructura. Será de gran ayuda. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 14, 2026

Más tarde, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, recibió a la delegación venezolana de especialistas encabezada por el Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, y el presidente de la Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés.

Cumpliendo con instrucciones de la presidenta Delcy Rodríguez, nuestra delegación extiende el apoyo y la solidaridad de Venezuela al pueblo panameño con asistencia técnica y experiencia en la atención de emergencias sísmicas.

Compartiendo experiencias

Por su parte, el ministro de Obras Públicas de Venezuela, Juan José Ramírez, informó a través de sus redes sociales que ha sostenido una serie de reuniones con autoridades panameñas, con el fin de intercambiar experiencias sobre el proceso de remoción de escombros de manera segura.

La representación de Panamá estuvo encabezada por el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza; la viceministra de la Presidencia, Virna Luque; el viceministro de Obras Públicas, Iván de Icaza; y la viceministra de Infraestructura de Educación, Delia Marcela Herrera.

«Compartimos nuestra exitosa experiencia en Venezuela con el Plan de Despeje Digno y Seguro tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio, y donde presentamos una serie de propuestas estratégicas listas para ser replicadas en esta nación hermana», escribió Ramírez en su cuenta de Instagram.

Llegada de la delegación de Venezuela

El contingente técnico arribó el martes al Aeropuerto Internacional de Tocumen en dos fases: una primera avanzada conformada por 34 profesionales y un segundo grupo de 17 especialistas durante la noche. A su llegada fueron recibidos por autoridades del Ejecutivo panameño, encabeza por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos.

La comitiva venezolana está encabezada por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, y el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, Francisco Garcés, quienes han sostenido encuentros de alto nivel con las autoridades panameña para acordar un plan de trabajo conjunto, especialmente en los centros educativos afectados.

Cabe destacar que el apoyo institucional entre ambas naciones se concretó tras la oferta de solidaridad manifestada por la presidenta Delcy Rodríguez, el mismo día del evento sísmico, gesto que derivó en una conversación telefónica con su homólogo Mulino el día sábado para definir el alcance de la cooperación bilateral.