León XIV se despide de Perú: me han recordado que la Iglesia es de verdad una familia

León XIV se despidió del pueblo peruano y de más de un millón de personas que acudió a verlo en la Base Aérea Las Palmas este lunes. En su discurso al finalizar la ceremonia, reiteró que durante su visita al país se sintió como en casa y que «la Iglesia es en verdad una familia».

El pontífice agradeció a las autoridades y organizadores, así como a los colaboradores y voluntarios que participaron en su gira por el país en el que pasó gran parte de su vida. Este saludo lo hizo extensivo a los medios y a la población que lo acompañaron.

“Queridos hermanos y hermanas, mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa. Recordemos que al final de cada misa somos enviados a evangelizar. Por eso, vayan y anuncien al Dios verdadero. Den testimonio de lo que han visto y oído, que nadie se quede sin conocer esta buena noticia”, expresó.

León XIV sostuvo que la presencia de los fieles reunidos alrededor del papa constituye una muestra de que Jesucristo vive en su Iglesia y continúa congregando a su pueblo. En ese sentido, pidió que ese testimonio siga dando frutos en el Perú y recordó que la misión de la Iglesia consiste en prolongar la obra de Cristo.

En medio de ovaciones y aplausos, así como de cánticos que proclamaban que «el Papa es peruano», León XIV procedió a pedir que la oración siga presente en el pueblo. “He venido a anunciarles a Cristo y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes (…) Que Dios te bendiga, mi Perú, que María te cubra con su manto”, dijo.

Durante su homilía, destacó su preocupación por los más necesitados y su labor en favor de los indígenas, a quienes consideraba una prioridad de su ministerio. “El pueblo peruano también es mi pueblo”, aseguró el jefe del Vaticano.

Antes de despedirse, León XIV incluyó un encuentro con adultos mayores en Lima. De esta manera, el sumo pontífice cierra este lunes su gira papal por Sudamérica llevando un mensaje contra el consumismo y las desigualdades sociales.