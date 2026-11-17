Durante la sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Aprobatoria del Protocolo Complementario del Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves.

La presentación de la iniciativa estuvo a cargo del diputado Santiago Infante, quien explicó ante el hemiciclo la necesidad de adaptar las normativas vigentes frente al uso de nuevas tecnologías y a las amenazas que afectan a la aviación civil.

Durante su intervención, Infante destacó la rigurosidad técnica que exige la operación aeronáutica y advirtió sobre el empleo indebido de estas plataformas por parte de grupos delictivos. «Para volar una hora se requieren al menos dos horas de planificación, usando mapas, plotters, calculadoras, cartas de navegación, procedimientos instrumentales, incluyendo sistemas modernos como GPS y software de planificación de vuelo», señaló el parlamentario.

Asimismo, indicó que, al igual que en el ámbito militar, la aviación civil optimiza recursos como el combustible, el tiempo y las herramientas tecnológicas para el transporte de personal y materiales, en apoyo a sectores como el turismo, la salud y la economía. No obstante, alertó que existen «líneas y organizaciones inescrupulosas que usan esas dos horas de planificación para el empleo de medios y estructuras de la aviación civil con fines ilícitos».

Actualización del convenio

Según detalló el diputado Infante, el protocolo fue adoptado el 10 de septiembre de 2010 en Pekín, República Popular China, durante una conferencia internacional de derecho aeronáutico celebrada bajo los auspicios de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), y entró en vigor a nivel internacional el 1 de enero de 2018.

El parlamentario recordó que Venezuela aún no figura como Estado contratante de este instrumento, el cual consta de un preámbulo y 25 artículos destinados a complementar y actualizar el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, firmado originalmente en La Haya el 16 de diciembre de 1970.

Aunque dicho acuerdo estableció las bases para la cooperación internacional, el legislador sostuvo que el marco legal requería ser modernizado para «enfrentar y abordar nuevas realidades, desafíos y amenazas en el ámbito de la seguridad aérea».

Cuatro ejes fundamentales

El proyecto de ley puesto a consideración establece varios aspectos resaltantes.

En primer lugar, incorpora la tipificación del uso de cualquier recurso tecnológico, ciberataques o sistemas de control remoto para apoderarse o ejercer control sobre una aeronave. Asimismo, amplía el ámbito temporal de la cobertura legal a toda aeronave en servicio, abarcando desde el momento en que el personal de tierra inicia su preparación hasta 24 horas después del aterrizaje.

Por otra parte, la normativa endurece las sanciones respecto a las formas de participación al penalizar la amenaza creíble, la organización, la dirección a terceros, la conspiración y el acuerdo delictivo, aun cuando el acto ilícito no llegue a ejecutarse.

Finalmente, en materia de jurisdicción, establece la aplicación obligatoria basada en la nacionalidad del infractor y la facultativa según la nacionalidad de las víctimas.

Al cierre de su derecho de palabra, el diputado reiteró la relevancia de que el país se adhiera a este instrumento internacional para continuar fortaleciendo los mecanismos de protección y resguardo del espacio aéreo y la aviación civil.

Tras esta aprobación inicial, las comisiones designadas procederán a elaborar el informe correspondiente para someter el proyecto de ley a segunda discusión.