Parlamento autoriza designación de nuevo embajador en Guyana

Durante la sesión plenaria de este jueves, la Asamblea Nacional autorizó la designación del politólogo Alexander Yánez como embajador de Venezuela en Guyana. Yánez cuenta con una destacada trayectoria diplomática, en la que se ha desempeñado como embajador en Perú y Bolivia, viceministro para América Latina y el Caribe y representante permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra, entre otros cargos.

El diputado Gilberto Giménez, quien presentó el informe, calificó al diplomático como «profundamente patriota y comprometido con la causa bolivariana», destacando que asumirá sus funciones en un país «altamente sensible, de gran importancia geoestratégica e histórica para Venezuela». Asimismo, señaló que las relaciones bilaterales entre ambas naciones han estado «signadas por una controversia de orden territorial».

Resaltó que se estima que la Corte Internacional de Justicia emita un veredicto sobre este asunto entre los meses de enero y febrero de 2027. «También sabemos que la República Bolivariana de Venezuela desconoce la jurisdicción de esa instancia internacional, pero no podemos olvidar que esta decisión va, de alguna manera, a signar las relaciones bilaterales de los dos países», subrayó.

Indicó además que el nuevo embajador presentó «un muy acertado plan de trabajo en tres niveles estructurales». Según explicó, Yánez sostiene que los vínculos bilaterales deben trascender la conflictividad territorial mediante la búsqueda de espacios de cooperación en los ámbitos económico, comercial, cultural e incluso energético, «siempre y cuando los recursos energéticos no se exploten en áreas sujetas a controversia».

Prosiguió precisando que, «en lo coyuntural, y considerando que tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia podrían generarse tensiones, la República Bolivariana de Venezuela asumirá la diplomacia bolivariana de paz». Añadió que el enfoque prospectivo consistirá en «administrar los distintos escenarios que se puedan presentar en el marco de esta disputa».