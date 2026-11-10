Parlamento respalda en primera discusión Ley Aprobatoria del Tratado de Beijing

Este martes, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, se llevó a cabo la primera discusión del proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.

La diputada Ilenia Medina detalló los aspectos centrales del proyecto y enfatizó el esfuerzo conjunto detrás del texto: «En este instrumento ha trabajado el pueblo artista venezolano junto con los ministerios de Cultura, Comunicación y Comercio. Ha sido una labor ardua para que Venezuela se adhiera a este tratado sumamente importante, el cual permite defender los derechos de nuestros creadores».

Medina subrayó que la ley aprobatoria abre el camino para que el país formalice su adhesión a este marco normativo multilateral. «Se trata de un derecho para todos los artistas del mundo y, en particular, para los venezolanos, cuyos derechos quedarán blindados una vez que el Estado venezolano complete la adhesión. El tratado cuenta con una exposición de motivos y 30 artículos encaminados a la protección de los creadores», añadió.

El Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales contempla los siguientes datos clave:

Fecha de adopción: 24 de junio de 2012, en Beijing.

Organismo garante: Se encuentra bajo el amparo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Entrada en vigor: 28 de abril de 2020.

Carácter: Multilateral.

Objetivos fundamentales

Derechos morales: Por vez primera se reconocen derechos morales sobre todas las artistas de cualquier lugar del planeta. Reconoce a los artistas el derecho a reclamar la paternidad de su interpretación y a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación que dañe su reputación.

Derechos patrimoniales: Otorga derechos exclusivos sobre sus interpretaciones fijadas en formatos audiovisuales, lo que incluye el control y la retribución por la reproducción, distribución, alquiler y puesta a disposición del público de sus actuaciones en soporte físico o cualquier otra plataforma digital.



Equidad internacional: Busca reducir las brechas legales entre países en desarrollo y desarrollados, asegurando que los artistas reciban una compensación justa cuando sus obras se difunden o comunican públicamente.



«Es de gran importancia porque todos sabemos que escuchamos la música de nuestros grandes autores, como Simón Díaz, Alí Primera, y que reciben a cambio sus familiares o los propios artistas. Esto es un deber de esta asamblea poder iniciar esta discusión, en primera discusión, señor presidente, y pedimos su aprobación. Gracias a todos y todas y al pueblo venezolano que nos escucha», enfatizó Medina.

Tras ser aprobado el proyecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, procedió a ordenar que una comisión mixta proceda a realizar el informe correspondiente para la segunda discusión.