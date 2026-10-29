Parlatino ratifica en la plenaria de EuroLat la necesidad de una región unida

Durante la XVII Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), llevada a cabo en Santa Cruz de Tenerife, los miembros de la delegación latinoamericana reorientaron su postura a favor del multilateralismo, el orden democrático, la paz y la cohesión interregional, de acuerdo con un pronunciamiento del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) reseñado por Prensa Latina.

El evento, encabezado por el titular del Parlatino, Rolando González, transcurrió en el marco de las dos décadas de trayectoria de EuroLat. Las jornadas concluyeron con la firma de un manifiesto político suscrito de forma conjunta por el Parlatino, el Parlandino, el Parlacen, el Parlasur y las delegaciones mixtas de México y Chile con el bloque europeo, trazando un plan de acción enfocado en atender la agenda global por medio del diálogo parlamentario.

Entre sus resoluciones más destacadas, la representación del bloque ratificó la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, reivindicó el dominio soberano sobre los recursos minerales y estratégicos de la región, instó a dinamizar los nexos entre la Celac y la Unión Europea, y coincidió en la pertinencia de que la futura titularidad de la Secretaría General de las Naciones Unidas recaiga en un liderazgo latinoamericano.

Aspectos centrales del pronunciamiento:

Seguridad y Lucha contra el Crimen Organizado: Se enfatizó la urgencia de concertar mecanismos de respuesta conjunta ante las redes transnacionales del narcotráfico, los delitos cibernéticos y las economías ilícitas que amenazan la gobernanza regional.

Comercio y Desarrollo Sostenible: Apoyo al fortalecimiento de los acuerdos bilaterales y regionales de asociación, promoviendo intercambios comerciales equitativos que impulsen la transición energética, la preservación ambiental y la inclusión social.

Tecnología e Inteligencia Artificial: Llamado a construir marcos regulatorios compartidos para garantizar una transformación digital ética, la protección de datos personales y la seguridad de los menores en el entorno digital.

Defensa del Multilateralismo: Reafirmación del compromiso con la diplomacia parlamentaria, el respeto al derecho internacional y la búsqueda de soluciones dialogadas a los conflictos globales.

Con este encuentro, el PARLATINO reafirmó el papel de la diplomacia parlamentaria como un canal fundamental para acercar las prioridades sociales de la región latinoamericana al debate con sus contrapartes europeas.