Partido Acción Democrática respalda acuerdo energético entre Venezuela y EEUU

El diputado a la Asamblea Nacional por el partido Acción Democrática (AD) Bernabé Gutiérrez, respaldó el acuerdo energético entre Venezuela y Estados Unidos.

Durante la sesión de la Asamblea Nacional para presentar el Proyecto de acuerdo en Respaldo al Convenio Energético entre Venezuela y EEUU, el diputado señaló que AD respalda y aprueba el acuerdo energético.

«Es un día importante hoy. Nos toca considerar, discutir y aprobar el acuerdo energético. En el mundo entero se habla ya de ese acuerdo energético. Hoy vengo en nombre del Partido Acción Democrática a decir que lo respaldamos y lo aprobamos», manifestó el diputado.

Precisó que quien rechace el acuerdo energético está jugando en contra de los intereses venezolanos.

«Quien venga a oponerse a ese acuerdo energético firmado entre el presidente Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y la doctora Delcy Rodríguez Gómez quien se oponga está jugando en contra de los intereses de Venezuela. Es un acuerdo donde el estado venezolano va a vender 1.5 millones de barriles de petróleo diario y donde al Estado venezolano le van a ingresar casi alrededor de los 209 mil millones de dólares».

En ese sentido, Gutiérrez hizo un llamado a respaldar este acuerdo que se traduce en grandes beneficios para el pueblo de Venezuela.

«Yo vengo a decirle a todos los que hemos planteado esto, que hoy debemos todos estar orgullosos de que Venezuela dejó de tener su petróleo allá abajo, que con él abajo no resolvíamos prácticamente nada. El petróleo sacándolo de allá y vendiendolo es que va a tener más valor y vamos a resolver los problemas», remarcó.

Reiteró que quien se oponga al acuerdo entre ambas naciones solo busca seguir desprestigiando el país.

«Quien se oponga a que a Venezuela le ingresen estos recursos para resolver los problemas, a mí no me cabe la menor duda que quisieran que no ingresaran para seguir entonces criticando de que los servicios fallan».

Asimismo, Gutiérrez señaló que el acuerdo favorece únicamente a los venezolanos, por lo que instó a las organizaciones políticas a respaldar y aprobar esta medida.

«Acá está Acción Democrática y está esta Asamblea Nacional dispuesta a apoyar con mucho cariño, con el corazón, este proyecto para que todos nosotros veamos los problemas resueltos. Es un convenio firmado entre dos países que pertenecen al continente americano. Yo le pido a todas las organizaciones políticas, a todos los gremios, a todos los sectores económicos, sociales, a todos que, respaldemos desde ya este convenio que favorece única y exclusivamente a las venezolanas y a los venezolanos», puntualizó.

La Asamblea Nacional aprobó este martes el Proyecto de Acuerdo en Respaldo al Convenio Energético entre Venezuela y Estados Unidos.

En sesión especial, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseveró que el acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y la República Bolivariana de Venezuela «no se está dando aún en discusión» por parte del Órgano Legislativo, esto debido a que el documento no ha sido consignado por las partes involucradas.