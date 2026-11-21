El paso vehicular en la vía Táchira-Barinas estará restringido el domingo 21 de noviembre a partir de las ocho de la mañana, debido a trabajos de sustitución de alcantarilla en el sector El Piñalito del municipio Fernández Feo.

Así lo anunció el titular del Instituto de Vialidad del Táchira, Ángel Márquez, quien señaló que las labores permitirán garantizar la operatividad y seguridad de esta importante vía de la zona del sur, que comunica la entidad andina con el centro del país.

Asimismo, destacó que la obra forma parte del plan Ruta Vial 2026 impulsado por la Gobernación del Táchira para mejorar la infraestructura vial de la región.

Finalmente, el funcionario exhortó a los conductores a tomar las precauciones pertinentes, evitando transitar por esta ruta durante el próximo domingo a fin de reducir congestionamientos y contratiempos en la zona.