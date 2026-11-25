Como parte de la apertura energética iniciada en el país, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la empresa británica Shell suscribieron nuevas órdenes de servicio destinadas a aumentar la producción de crudo y gas y mejorar la confiabilidad de las operaciones en el norte del estado de Monadas, específicamente en el área del campo Carito-Pirital.

Dichos acuerdos forman parte de la alianza técnica y financiera ya existente entre Venezuela y la transnacional petrolera.

El proyecto contará con una inversión de 400 millones de dólares derivados de la alianza técnica y financiera entre ambas empresas. Estará orientado a reducir la quema y venteo de gas con el propósito de incrementar la eficiencia energética y optimizar las actividades productivas de la economía nacional.

El documento fue suscrito por el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, y por el vicepresidente ejecutivo de Shell, Adam Lowmass, junto al vicepresidente comercial de Shell Venezuela, Elías Nucette.

Esta operación se suma a los más de 80 acuerdos energéticos suscritos por Venezuela en 2026, que incluyen a BP, TotalEnergies, Hunt Oil, SLB, ExxonMobil, XRG y UCC Holding, entre otras compañías.