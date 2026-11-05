Pedro Infante: Reforma de Ley contra el Odio se enfocará en la educación y la paz

La primera jornada de la Consulta Pública Nacional tuvo lugar en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (Mpppeu), en Caracas.

En el encuentro participaron todos los parlamentarios integrantes de la Comisión Especial para la Reforma de la Ley contra el Odio, que preside Infante, así como las autoridades del despacho de Educación Universitaria.

El diputado Pedro Infante informó que el objetivo central del proyecto es transformar la visión punitiva de esta ley, de 2017, por un modelo de formación ciudadana orientada al reconocimiento mutuo. Además, ratificó que se enfocarán en la prevención, la educación y la paz social, según reseña nota de prensa de la Asamblea Nacional.

Infante subrayó que avanzan hacia la transformación integral de la norma, al tiempo que destacó la transición de un esquema sancionatorio hacia un modelo centrado en la prevención, la educación y la formación.

El diputado Infante detalló que la propuesta contempla la derogación de al menos cinco artículos claves del texto legal vigente y que esta reestructuración busca erigir garantías de no repetición y erradicar definitivamente la violencia y el odio como recursos de la acción política.

Cronograma

El parlamentario reveló parte del cronograma que será desplegado en los próximos días a través de la agenda territorial que abarca las 24 entidades federales del país.

El debate público iniciará el próximo viernes con jornadas que integrarán a movimientos de mujeres y continuará la próxima semana con organizaciones no gubernamentales (ONG), comisiones comunitarias, consejos legislativos, concejos municipales y representantes de medios de comunicación.

Propuestas de las víctimas

El parlamentario ratificó la disposición del Poder Legislativo de recibir e incorporar las propuestas de todas las víctimas de los diferentes sectores afectados por la violencia política sin distinción, bajo los principios de dignidad humana, respeto plural y reconciliación nacional.

Reiteró que la erradicación del odio como discurso político representa una premisa fundamental para el reencuentro y la estabilidad de la sociedad venezolana.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, sostuvo que la confrontación encarnizada y la intolerancia deben dar paso al reconocimiento mutuo de todos los actores sociales y políticos del país. Asimismo, dijo, se deben superar las dinámicas de confrontación que históricamente han fracturado la convivencia nacional.

Aclaró que la instancia parlamentaria se mantiene abierta al debate técnico sobre la totalidad del articulado, incluyendo el régimen de sanciones administrativas y los órganos encargados de su aplicación.

Reafirmó el compromiso de construir una ley justa y adaptada a las necesidades del pueblo venezolano, según nota de prensa de la AN.