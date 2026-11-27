El presidente del Gobierno de España y candidato a la reelección por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, encabezó este viernes un masivo acto de cierre de campaña en el recinto de la Caja Mágica de Madrid.

Ante un aforo completo de 13.000 personas, el mandatario aseguró que las fuerzas conservadoras del Partido Popular (PP) y la ultraderecha de Vox enfrentan con nerviosismo el desenlace electoral y proclamó la confianza de su formación en revalidar la victoria este domingo.

Acompañado por su esposa, Begoña Gómez, Sánchez ingresó al estadio que los organizadores rebautizaron simbólicamente como «la Caja Roja».

Su intervención principal fue proyectada de manera simultánea en todos los actos políticos que el PSOE celebró de forma paralela en diversas ciudades del país, consolidando la mayor demostración de fuerza territorial del partido en esta contienda electoral.

Llamado a la movilización y defensa de los derechos sociales

Durante su discurso, el jefe del Ejecutivo advirtió sobre la fragilidad de las conquistas democráticas ante una eventual llegada de la derecha al poder, subrayando que los derechos y las libertades tardan décadas en alcanzarse, pero pueden desaparecer en un solo día si la ciudadanía no acude a votar.

«Claro que se puede, lo vamos a volver a lograr», afirmó Sánchez ante la multitud, al tiempo que fijó en un 75 % la meta de participación electoral necesaria para alcanzar los 176 escaños que garantizan la mayoría absoluta en el Congreso.

El dirigente instó a la militancia a redoblar los esfuerzos en las últimas horas previas a los comicios para convencer a los indecisos, asegurando que la mayoría progresista está al alcance de la mano.

Sánchez también rechazó los intentos de sus adversarios por reducir la elección a un plebiscito personal en su contra, recalcando que la votación definirá el futuro del empleo, el acceso a la vivienda y la dignidad social. Asimismo, exigió al Partido Popular que abandone las insinuaciones sobre un supuesto fraude electoral y se comprometa a respetar de manera íntegra la voluntad expresada en las urnas.

En el plano político, el candidato socialista felicitó a la líder de la coalición Frente Amplio, Ada Colau, por el desarrollo de su campaña y censuró con firmeza al aspirante conservador, Alberto Núñez Feijóo, por haber utilizado la expresión «calladita» para referirse a ella durante el reciente debate televisado. Sánchez enfatizó que las mujeres no guardarán silencio este domingo, sino que acudirán masivamente a votar en defensa de sus derechos.

Respaldo del mundo cultural para frenar el fascismo

El encuentro, concebido por el PSOE como un evento cultural y político de gran formato, contó con la participación de destacadas figuras del cine y la música española que llamaron abiertamente a frenar el avance de la ultraderecha y el fascismo en el país.

Desde el escenario central, el reconocido cineasta Pedro Almodóvar leyó el poema No quiero, de la escritora Ángela Figuera Aymerich, y presentó el testimonio de Ángela Raya, nieta de un sindicalista fusilado en Granada en agosto de 1936 durante la Guerra Civil. Raya explicó que en 2025 logró recuperar los restos de su abuelo gracias a las políticas públicas y al financiamiento de la Ley de Memoria Democrática, una legislación que tanto el PP como Vox anunciaron que derogarán si alcanzan el Gobierno, motivo por el cual pidió votar contra ambas formaciones.

La jornada musical abrió con la actuación del cantante Alejo Stivel, vocalista de la banda Tequila, seguida por las presentaciones de la artista Alice Wonder, una agrupación de percusión en directo y la cantante estadounidense de origen palestino-israelí Lina Makoul, quien defendió los derechos humanos y recordó que ninguna persona refugiada elige abandonar su hogar.

El cierre del evento estuvo a cargo de la influyente banda de rock alternativo Los Planetas. Sus integrantes manifestaron que decidieron sumarse a la convocatoria para contribuir a detener el avance del fascismo en España, despidiendo el acto con la interpretación de tres temas musicales en directo para los asistentes en Madrid.