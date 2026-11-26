El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, convocó a la mayoría progresista del país a movilizarse en la recta final de la campaña para las elecciones generales previstas para el próximo domingo.

Durante una entrevista televisada, el mandatario recalcó que un eventual triunfo de los partidos de derecha Partido Popular (PP) y Vox representaría un retroceso en derechos civiles y libertades, especialmente en materia de igualdad y políticas feministas.

Al respecto, y a pesar de que la mayoría de las encuestas pronostican una victoria de la derecha, el jefe del Ejecutivo se mostró absolutamente optimista y llamó a una movilización masiva en las urnas.

“Hay datos que nos indican una movilización muy importante y transversal a favor del PSOE. No solamente para ser primera fuerza política, sino también para frenar la involución del PP y Vox y poder tener una mayoría de progreso. Es muy importante que haya un Parlamento con más escaños progresistas para que el próximo Gobierno tenga la fuerza suficiente para continuar con su agenda de avances sociales”, subrayó Sánchez.

Derecha estigmatiza las políticas de género

El jefe del Gobierno, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, destacó que la ultraderecha estigmatiza las políticas de género.

“Desgraciadamente, la internacional ultraderechista está intentando banalizar y, por tanto, socavar el avance del feminismo. Tenemos que luchar desde todas las instituciones. Estamos hablando de derechos humanos. En ese sentido, la conquista de derechos y libertades en España es un ejemplo reconocido y reconocible en la comunidad internacional. Pero, con la misma convicción, digo que tenemos que continuar esa tarea; no podemos dar un paso atrás”, enfatizó.

Al referirse al tema de la vivienda en España, cuya crisis y posterior ola de manifestaciones derivadas lo llevaron a convocar a comicios adelantados, reconoció que el acceso a los hogares dignos y a alquileres acordes con las posibilidades de los ciudadanos están entre las principales preocupaciones.

“Si tenemos una mayoría de progreso en el próximo Congreso, desde luego podremos avanzar mucho más rápido en políticas de vivienda. La realidad es que ahora tenemos comunidades y ayuntamientos del PP y Vox que abiertamente renuncian y boicotean la ley estatal. Eso hace que en esas ciudades los inquilinos estén pagando 500 euros más que si se aplicara la ley. Madrid y Valencia son casos paradigmáticos. Tenemos a un PP, a un Vox y a un Junts que han actuado como tapón frente a la intervención pública de un mercado que no funciona”, concluyó el mandatario.