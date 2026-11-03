Perú sí tendrá acceso a la energía nuclear con fines pacíficos gracias a EEUU

Los gobiernos de Perú y Estados Unidos formalizaron un memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil estratégica con el objetivo de impulsar la seguridad energética y la innovación tecnológica en la nación sudamericana.

El convenio firmado por autoridades de ambas cancillerías y carteras ministeriales fortalece la asistencia técnica, la capacitación especializada y el acompañamiento institucional estadounidense para el uso pacífico de la tecnología atómica.

El acuerdo abarca el desarrollo proyectado de reactores modulares pequeños y avanzados, junto con la gestión de marcos regulatorios y desafíos comerciales asociados. Esta alianza no solo aborda el ámbito de la generación eléctrica, sino que se extiende a áreas estratégicas como la medicina nuclear, la agricultura, la nutrición, la minería y la investigación científica aplicada.

Asimismo, el plan de trabajo conjunto contempla el manejo seguro del combustible gastado y la gestión adecuada de residuos radiactivos. Con este paso, las administraciones de ambos países establecen un mecanismo bilateral que facilita la transferencia de conocimientos acumulados durante décadas de experiencia en el sector atómico.

Integración energética y visión hacia 2040

El ministro de Energía y Minas de Perú, Guillermo Shinno, destacó la importancia de los reactores modulares pequeños como una solución sostenible para abastecer energéticamente a las regiones más aisladas del territorio peruano. Shinno precisó que la adopción de estas tecnologías emergentes contribuye de manera directa a la reducción de brechas sociales y al fortalecimiento del desarrollo económico nacional.

El titular de la cartera minero-energética sostuvo que el país andino evalúa de forma continua nuevas oportunidades para el aprovechamiento pacífico de este recurso. En tal sentido, ratificó el impulso de una hoja de ruta orientada a incorporar la energía atómica en la matriz energética hacia el año 2040, respetando los estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Por su parte, el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Control de Armas y Seguridad Internacional, Thomas DiNanno, resaltó el alcance de la alianza técnico-científica. El funcionario estadounidense ponderó el valor estratégico del intercambio bilateral para respaldar los objetivos de desarrollo sostenible peruanos.

En el marco de la agenda diplomática, el viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Eric Anderson, sostuvo un encuentro institucional con el subsecretario Thomas DiNanno. Las autoridades revisaron los avances de la agenda de trabajo mutuo y reafirmaron el compromiso de ambas naciones en materia de seguridad regional.

Durante las conversaciones se abordaron temas clave orientados al fortalecimiento de las capacidades institucionales en ciberseguridad y defensa. Las delegaciones ratificaron la importancia de mantener una coordinación permanente para enfrentar los desafíos emergentes de la delincuencia organizada transnacional.