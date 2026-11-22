Financiamientos, kits de pesca y motores recibieron los hombres y mujeres integrantes de los 16 Consejos de Pescadores, Pescadoras y Acuicultures del municipio Sotillo, en Monagas como parte de las acciones para potenciar su capacidad de trabajo e impulsar el desarrollo productivo en esta estratégica zona del sur del estado Monagas.

​A esta dotación técnica se sumó una jornada integral de atención social, en la que los trabajadores del río también recibieron servicios médicos especializados y la entrega gratuita de medicamentos, con el propósito de mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

​La entrega de estos beneficios se llevó a cabo en el Malecón de Barrancas del Orinoco durante la conmemoración del Día Mundial de la Pesca, actividad que contó con la presencia del alcalde José Gregorio Maldonado y el director estadal del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (MinPesca), Alcides Pérez, acompañados por demás autoridades civiles y militares.

​“Siempre hemos acompañado, reconocido e impulsado la organización y el esfuerzo de los pescadores de Sotillo, quienes son fundamentales para el desarrollo económico y la alimentación de nuestra tierra”, expresó Maldonado, resaltando además el compromiso del ministro Juan Carlos Loyo y del gobernador Ernesto Luna para consolidar la pesca y la acuicultura como actividades claves de la economía.