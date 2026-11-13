Piden eliminar botadero de basura en San Martín

Los vecinos y comerciantes de la urbanización San Martín I solicitan a las autoridades competentes eliminar el botadero de basura y la acumulación de aguas piches que desde hace varios meses se encuentran al final de la calle Circunvalación, con calle Andalucía, debajo del puente La Araña, en la parroquia San Juan del municipio Libertador.

Ángela González, una de las vecinas, señaló que a este sector trasladan basura de distintos lugares que, sumados a los desperdicios que se producen en la urbanización y a la falta de recolección diaria, han generado un grave problema de contaminación ambiental que afecta a más de 500 familias de la zona y otras comunidades.

“La situación de insalubridad se ha vuelto crítica, ya que además de la basura acumulada, hay un tubo de agua potable fracturado, lo que ha ocasionado que se forme una laguna con una gran cantidad de desperdicios, que al desbordarse esa agua putrefacta recorre toda la urbanización hasta llegar a la avenida principal”, explicó González.

Indicaron los involucrados que la situación no solo afecta a los vecinos de este sector, sino también a zonas aledañas, quienes deben cruzar por el espacio para llegar a sus hogares, lugares de trabajo y, muy especialmente, a los alumnos de distintos centros educativos que hay en la zona, comercios y los grupos de ciudadanos que acuden a la casa de la cultura a realizar los distintos cursos.

“Los malos olores son insoportables. En algunos días es tanta la acumulación de basura que no pueden pasar las personas ni tampoco los vehículos. Pedimos a las autoridades que visiten la comunidad para buscar soluciones”, dijo Guillermo Carrillo, otro vecino.