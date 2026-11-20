Los vecinos de la urbanización Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada en el sector Casalta I, en la parroquia Sucre de municipio Libertador, solicitan el apoyo de las autoridades competentes para solucionar algunos problemas que los aquejan, entre los que se cuentan el deterioro de la vía principal, un deslizamiento de terreno y la reparación de varios edificios que resultaron afectados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

La urbanización fue diseñada por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva. La obra fue inaugurada el 28 de marzo de 1950 y declarada como patrimonio cultural de Venezuela. En la comunidad habitan más de 400 familias y la mayoría de sus habitantes son personas de la tercera edad.

Rafael Carta, vecino de la comunidad, señaló que uno de los problemas que enfrentan es el deterioro de la vía principal, causado por el colapso del sistema de drenajes de las aguas servidas.

“La alcantarilla colapsada se encuentra al frente del bloque 11. Las aguas servidas recorren la calle principal y han dañado el asfaltado, que afecta el paso vehicular”, señaló Carta al equipo de Últimas Noticias.

Ángel González, otro de los vecinos, explicó que la situación se torna crítica los días de lluvia o cuando colocan el servicio de agua potable.

“El agua servida y malos olores invaden la planta baja de varios edificios. Los motorizados, al no tener paso en la calle principal, han tomado las aceras poniendo en riesgo la seguridad de las personas, especialmente de los escolares que pasan por allí”, dijo González.

Edificios dañados. Varios edificios de la urbanización resultaron afectados por el doblete sísmico, algunos de los bloques presentan daños en las columnas y en apartamentos, especialmente los ubicados en planta baja.

Aida Barrios vive con su hijo y nieto; los tres presentan discapacidad motora. “Mi apartamento se encuentra muy afectado, las paredes tienen grietas, las columnas están separadas, hay filtraciones. Yo duermo en la sala; espero ayuda para recuperar mi hogar”, dijo.

Los habitantes del bloque 6, además de solicitar ayuda para la reparación de los edificios, enfrentan el deslizamiento de un cerro, el cual se desplazó y cada vez que llueve la tierra sigue cayendo, tapando el paso a la edificación.

Jacqueline Carta, otra de las vecinas, indicó que después de los sismos recibieron la visita de un grupo de ingenieros que colocaron etiqueta roja a los edificios, y señalaron que se debían reforzar las columnas, para luego iniciar la reparación de los apartamentos.

“En la urbanización ya se han diseñado los proyectos, con sus respectivos presupuestos, que deben ser ejecutados para recuperar cada uno de los edificios afectados, pero nos preocupa que ya a cuatro meses del sismo no han comenzado los trabajos”, comentó Carta.

La vecina hizo un llamado: “Queremos solicitar una reunión con las autoridades para conocer si ya tienen el cronograma para iniciar los trabajos de reparación”, expresó con la esperanza de que pronto lleguen las brigadas.