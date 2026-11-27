El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), en articulación con Inparques, avanza en la supervisión y ejecución de las labores de recuperación en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda.



El titular de la cartera de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, y representantes de Inparques constataron el despliegue de 160 trabajadores encargados de las labores de mantenimiento y rehabilitación en el parque, refiere una publicación de Minec.

En ese sentido, Rodríguez explicó que avanzan en la intervención de los 5 lagos, 11 baños, 7 cafetines y la sustitución de tablillas y corrección de filtraciones para conservar la arquitectura.



Asimismo, fueron restaurados 19 kioscos bajo su posición, colores, condición y materiales originales y se realizó la sustitución de cerca de 7.200 metros cuadrados de caminería en mal estado y aproximadamente 600 metros lineales de tubería para restituir los sistemas de riego y drenaje.



El barco Leander, dedicado al Generalísimo Francisco de Miranda, está siendo restaurado con cerca de 35 metros cúbicos de madera tratados, confeccionados y sustituidos, junto con la restitución de bancos de madera en la carpintería del propio parque.

Asimismo, el equipo técnico trabaja en la producción especial y restitución de 1.792 piezas (unos 1.700 metros cuadrados) de cerámica para los murales.

Con estas obras, el Ejecutivo Nacional reafirma su compromiso de seguir garantizando espacios para la recreación y el bienestar de los venezolanos.