Plan Venezuela Renace entrega nuevos financiamientos para viviendas a 20 familias

El Plan Venezuela Renace beneficia a miles de venezolanos con viviendas, a través del Banco del Tesoro, sumando una nueva entrega de más de un millón 600 mil dólares a 20 familias afectadas por los eventos sísmicos.

La entidad financiera beneficia de manera directa a venezolanos provenientes del estado La Guaira, quienes expresaron su felicidad y agradecimiento, refiere una nota de prensa del BDT.

El viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores y presidente del Banco del Tesoro, Jimmy Berríos, transmitió un mensaje a los nuevos propietarios.

“Felicitaciones a los que compran y a los que venden por apoyar a venezolanos(as) y sumarse al Plan Venezuela Renace. ¡Qué satisfacción la concreción de estas firmas! Felicito a las instituciones del Estado y al equipo del Banco del Tesoro. Nos complace estar acá, con ustedes, que recobran su tranquilidad después de todo lo vivido”.

Asimismo, Berríos hizo referencia a los índices suministrados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que proyectó el crecimiento económico de Venezuela en un 6.5%, mientras que el resto de los países de la región se ubican entre 2.2 y 2.5%.

El viceministro, acompañado por la directora General de Gestión Crediticia, Yolanda Primera, y la consultora jurídica del Tesoro, Yorli Méndez, indicó que «la banca pública y privada continúan apoyando, no solo en la restitución de viviendas, sino también apalancando a los sectores productivos del país. Hoy la banca tiene una cartera de créditos de 4 mil millones de dólares; eso dice mucho de lo que nosotros hemos ido aportando y lo que aún queda por hacer”.

Nelson González, quien residía en el sector Los Cocos, del estado La Guaira, expresó: «Gracias a Dios por el Plan Venezuela Renace, así como al Banco del Tesoro por devolverme la esperanza. Tengo un nuevo hogar seguro”.

Mientras que Omaira Medina dijo que iniciaron «una nueva vida; el Plan Venezuela Renace nos devolvió la estabilidad y la paz. Esta es la prueba de que el pueblo de La Guaira no está solo”.

El Plan Venezuela Renace, junto a la banca, reafirma su compromiso de brindar soluciones habitacionales dignas, a fin de devolver la tranquilidad a los hogares venezolanos, que tendrán un nuevo comienzo pleno de oportunidades.