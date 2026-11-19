La Plaza Bolívar de Caricuao será intervenida mediante un proyecto de rehabilitación integral que contempla la renovación de sus áreas peatonales, la incorporación de espacios deportivos y biosaludables, así como mejoras en iluminación, seguridad y mobiliario urbano.

Así lo dio a conocer el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, a través de sus redes sociales, donde anunció el despliegue de equipos de trabajo para ejecutar las obras en este espacio público de 4.114,36 metros cuadrados, considerado un punto de encuentro para actividades recreativas, culturales y deportivas de la parroquia.

El jefe de Gobierno de Distrito Capital detalló que entre los trabajos previstos se encuentra la sustitución de 3.793,88 metros cuadrados de adoquines, que contarán con un nuevo diseño en tonos rojo, gris y verde.

También se realizará el vaciado de 48,07 metros cúbicos de concreto para construir una pista de trote y ciclovía de 320,48 metros cuadrados, además del resaneo de 202 metros de brocales.

El proyecto igualmente incluye la instalación de un área biosaludable equipada con ocho máquinas de ejercicio y la construcción de un parque de calistenia de 208 metros cuadrados, dotado de barras múltiples y delimitaciones de caucho, con el propósito de ampliar las alternativas para la actividad física al aire libre.

En materia de iluminación y seguridad, se contempla la colocación de 12 postes internos, seis perimetrales y reflectores de alta potencia para los monumentos.

A estas acciones se suman la instalación de nuevas papeleras, 20 metros de cercado con malla alfajor, 14 metros de rejas de seguridad sobre el embaulamiento y la reposición de cuatro tapas de tanquillas.

«Queremos que cada vecino sienta este espacio como propio, un lugar limpio, seguro y cuidado donde los niños y niñas puedan jugar con total tranquilidad, nuestros adultos mayores puedan conversar y los deportistas tengan instalaciones dignas para ejercitarse», puntualizó.

El jefe de Gobierno del Distrito Capital señaló que continuarán los recorridos por las comunidades para atender sus necesidades y destacó el valor de preservar este espacio como punto de encuentro de los habitantes de Caricuao.