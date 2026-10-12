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Sucesos

PNB mató a tiros a su pareja y luego se quitó la vida

Miembros de la comunidad alertaron a los cuerpos de seguridad locales y regionales sobre el incidente

Reinaldo Linares
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Un episodio de violencia armada conmocionó al municipio Diego Ibarra de Carabobo este domingo 11 de octubre al mediodía, cuando Dorian Enmanuel Ortiz Viloria, de 39 años y oficial activo de la Policía Nacional Bolivariana, se presentó de forma intempestiva en el local de venta de loterías donde laboraba su compañera sentimental, Yasmira Maglet Sánchez Castro, de 33 años, y de inmediato se desató una acalorada discusión entre la pareja, que escaló de manera irreversible cuando el funcionario desenfundó su arma de reglamento y disparó varias veces contra la mujer, causándole la muerte de forma instantánea ante la mirada atónita de los presentes.

El lamentable suceso ocurrió en el establecimiento ubicado en la calle Libertador del sector Humberto Celli, en la parroquia Aguas Calientes.
Tras percatarse de la gravedad del acto cometido, el uniformado se llevó el armamento a la región cefálica y se disparó, finalizando con su vida en cuestión de segundos en el mismo sitio.

Ante el impacto del suceso, miembros de la comunidad alertaron a los cuerpos de seguridad locales y regionales, cuyos efectivos acudieron con rapidez para acordonar la escena del crimen y evitar la alteración de las pruebas.

Los detectives de la Brigada de Homicidios del Cicpc, adscritos a la Delegación Municipal Mariara, asumieron las experticias de rigor, colectando el arma involucrada y procediendo al levantamiento de ambos cadáveres para su traslado a la sede del Senamecf en el Hospital Central de Valencia, donde se practicarán las necropsias de ley antes de la entrega a sus familiares.

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