PNB recapturó a tres fugados de un retén juvenil

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) recapturaron a tres reclusos que se habían fugado de un centro de detención y arrestaron a otras tres personas señaladas de complicidad, durante un despliegue táctico ejecutado en el estado Zulia.

El procedimiento estuvo a cargo de comisiones mixtas de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (Daet), la División de Inteligencia Estratégica (DIE) y la División de Investigación Penal (DIP), tras labores de rastreo e inteligencia de campo en la región occidental, dice un boletín del mencionado cuerpo de seguridad ciudadana.

Las autoridades activaron un dispositivo de búsqueda tras la evasión de tres internos de un centro de atención y reclusión juvenil de la entidad zuliana. Los prófugos —tres hombres de entre 20 y 29 años de edad— cumplían condenas firmes a disposición de un tribunal de ejecución penal: dos de ellos por el delito de homicidio y el tercero por abuso sexual.

Tras labores de seguimiento, los efectivos policiales localizaron a los evadidos y desplegaron una persecución que culminó con su captura en una zona boscosa del estado.

En el marco de la misma operación policial fueron detenidos otros tres implicados que acompañaban al grupo. Al momento de la intervención, los sospechosos opusieron resistencia a la autoridad.

Durante el registro del lugar y de los detenidos, los funcionarios colectaron como evidencias de interés criminalístico una pistola Star calibre 7.65 mm, junto con dos cartuchos percutidos. Igualmente, los agentes recogieron cuatro teléfonos móviles de distintas marcas y modelos.

Los seis detenidos quedaron bajo custodia y fueron puestos a disposición de dos fiscalías del Ministerio Público de la circunscripción judicial correspondiente, enfrentando cargos preliminares por los delitos de fuga de detenidos, asociación para delinquir y resistencia a la autoridad.