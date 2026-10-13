Poder Electoral convocó de emergencia a jefes de campaña de Lula y Bolsonaro

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Kassio Nunes Marques, convocó a representantes de las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro para abordar las controversias judiciales sobre propaganda y publicaciones digitales durante la campaña presidencial.

La reunión se desarrolló en la recta final de la contienda, cuya segunda vuelta será el próximo 25 de octubre, en medio de acusaciones cruzadas de desinformación y solicitudes para retirar contenidos de las plataformas digitales, informó la agencia Folha de S.Paulo.

Uno de los casos recientes involucró al canal de WhatsApp «Exército do Lula», coordinado por el diputado André Janones, que reunió más de 4,1 millones de seguidores. Nunes Marques ordenó suspenderlo tras una denuncia de la campaña de Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal.

Horas después, el corregidor general electoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, revocó la medida y restableció el acceso, aunque prohibió republicar contenidos previamente vetados. Argumentó que las pruebas no justificaban la suspensión total y remitió el caso al pleno del TSE.

Un informe técnico solicitado por Nunes Marques no encontró publicaciones que el tribunal hubiera declarado falsas, aunque advirtió que la eliminación de mensajes anteriores dificulta reconstruir el historial completo del canal.

La disputa se sumó a otros recursos electorales relacionados con propaganda, publicaciones en redes sociales y presuntas irregularidades en el uso de herramientas digitales.

Medios locales informaron que algunos ministros del TSE cuestionaron decisiones de Nunes Marques que consideraron favorables a Flávio Bolsonaro y perjudiciales para Lula, entre ellas medidas sobre una encuesta electoral y procesos que ya registraban mayorías en votaciones virtuales.

La controversia refleja los desafíos de las autoridades electorales brasileñas para establecer límites a la propaganda digital y resolver disputas entre candidaturas durante una campaña polarizada.

El TSE, máxima autoridad de la justicia electoral brasileña, tiene a su cargo la supervisión de las reglas electorales y la resolución de controversias relacionadas con el proceso presidencial.