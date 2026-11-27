Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), adscritos a la Estación Policial Municipal de Lima Blanco, realizaron una jornada de formación y orientación dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Julieta Sánchez, con el propósito de fomentar la sana convivencia escolar y fortalecer la educación vial.

Durante la actividad, reseñada en redes sociales, los efectivos policiales desarrollaron dinámicas participativas y charlas educativas centradas en dos aspectos fundamentales: la prevención del acoso escolar y el conocimiento de las normas básicas de tránsito terrestre.

En materia de convivencia, los niños, niñas y adolescentes recibieron orientación sobre la importancia del respeto mutuo, la empatía y la resolución pacífica de conflictos.

De igual forma, conocieron herramientas para identificar y denunciar oportunamente situaciones de maltrato físico, verbal o psicológico, tanto dentro como fuera del entorno escolar.

En el área de educación vial, los funcionarios explicaron el significado de las señales de tránsito, el uso adecuado del rayado peatonal y las medidas de prevención que deben adoptar peatones y conductores para evitar accidentes en las vías del municipio.